Nouvelles du prince Harry: “Les Américains ne remarqueront pas” le travail professionnel “élitiste” de Duke | Royale | Nouvelles

Le livre du prince Harry sortira ” plus tôt “, prédit un expert

Le duc de Sussex a choqué le monde en juillet après avoir annoncé qu’il écrivait ses mémoires. Prévus pour être publiés en 2022, beaucoup prétendent qu’ils contiendront d’autres secrets incalculables de son temps dans The Firm, ainsi que faire la lumière sur divers mystères de la famille royale. Alors qu’un grand nombre de personnes attendent le livre avec impatience, d’autres disent que Harry et Meghan Markle devraient s’abstenir de constamment diffuser des informations sur leur vie privée dans le domaine public.

Le nom de haut niveau le plus récent pour dire qu’ils devraient « mieux savoir » est l’ancienne star de Top Gear James May, qui a affirmé que la diffusion de leurs problèmes par le couple était « déplaisante ».

Depuis qu’ils ont quitté la famille royale en 2020 et mis de côté leurs fonctions royales supérieures plus tôt cette année, Meghan et Harry ont offert au monde plusieurs interviews dans lesquelles ils ont révélé des détails présumés choquants sur leurs trois années précédentes, ainsi que les expériences de Harry en tant qu’enfant et accusations contre des membres de la famille royale.

Cependant, le départ leur a permis de poursuivre leur vie privée très recherchée et leurs revenus privés.

Harry a obtenu une quantité considérable de travail ces derniers mois.

Prince Harry : un commentateur américain a affirmé que « les Américains ne remarqueront pas » le travail BetterUp du duc (Image : GETTY)

Mémoires: le royal a annoncé qu’il écrivait ses mémoires le mois dernier (Image: GETTY)

Cette année, il s’est vu confier le rôle de Chief Impact Officer dans la société de santé mentale BetterUp.

À peu près à la même époque, il a également été nommé à la nouvelle Commission sur les troubles de l’information de l’Institut Aspen, sa mission de lutter contre ce qu’il a décrit comme une “avalanche de désinformation”.

Alors que ceux-ci ont été largement perçus comme des pas dans la bonne direction pour Harry – qui n’a jamais eu de travail – d’autres ont affirmé que les rôles ne feraient pas grand-chose pour la personne ordinaire.

Marlene Koenig, une experte royale chevronnée, a déclaré à Express.co.uk que les Américains moyens “ne prendront pas note” du travail de Harry chez BetterUp, en particulier, parce que le rôle n’est pas d’aider les gens normaux.

JUSTIN: Le biographe le plus redouté promet de « dire la vérité sur la duchesse

BetterUp: Le bâtiment où se trouve la société Harry a obtenu un rôle (Image: GETTY)

BetterUp cherche à coacher les individus, les équipes et les organisations afin “d’optimiser votre bien-être et vos performances”, ainsi que de se concentrer sur des domaines clés tels que “réduire le stress, augmenter la résilience, améliorer la concentration et augmenter l’agilité de l’équipe”.

À l’origine une organisation axée sur les entreprises, les particuliers peuvent désormais payer 499 $ (364 £) par mois pour l’expérience complète, avec une offre réduite «d’intérêt précoce» de 249 $ (181 £) disponible jusqu’à la fin de 2021.

Les paroles de Mme Koenig seront probablement un coup dur pour le duc, qui a précédemment déclaré qu’il avait assumé les différents rôles de la Silicon Valley afin d’aider la société à lutter contre les maux et les maux du jour.

Elle a expliqué: “Le travail avec BetterUp est, pour moi, un nom sur l’en-tête.

A NE PAS MANQUER

Meghan Markle a déclaré que son livre ne convenait pas aux enfants [REPORT]

Le « mécontentement » d’Anne envers Charles est devenu une « rangée familiale à grande échelle » [INSIGHT]

Le prince Harry est prêt pour le retour au Royaume-Uni dans 10 ans – « rentre chez lui » [ANALYSIS]

Vies privées: le couple a réussi à sécuriser la vie privée qu’il recherchait (Image: BBC)

Heart of Invictus: le premier documentaire Netflix de Harry suivra les concurrents d’Invictus Games (Image: GETTY)

« J’ai dû rire de certaines choses ; personnellement, je pensais à la façon dont il s’agit d’une entreprise où les cadres des grandes entreprises et des personnes de niveau supérieur apprennent une formation en santé mentale : mais qu’en est-il du travailleur moyen dans ces entreprises ?

« Et Hilton ? Ont-ils des avantages ? Non, ils ne gagnent toujours pas de très bons salaires, et ainsi de suite.

“Cela m’a semblé un peu élitiste.

“Et le fait qu’ils se donnent 20 semaines de congé de maternité et de paternité – nous n’avons pas de congé de paternité payé aux États-Unis.

Romance royale: le couple s’est rencontré en 2016 et s’est marié trois ans plus tard (Image: Express Newspapers)

“C’est à votre employeur de décider, c’est génial, mais l’Américain moyen ne peut pas s’identifier à ça.

“Et donc je ne pense pas que le travail et c’est quelque chose que les Américains sauront ou ne s’intéresseront pas.”

Pendant ce temps, Meghan et Harry se préparent à célébrer le 40e anniversaire de la duchesse cette semaine.

Montecito: les rapports suggèrent qu’ils célébreront le 40e anniversaire de Meghan dans leur manoir de plusieurs millions de dollars (Image: GETTY)

Elle aura 40 ans mercredi et marquera l’événement dans le manoir de plusieurs millions du couple à Montecito en Californie, des informations suggérant qu’ils avaient opté contre une soirée fastueuse et glamour étoilée.

Au lieu de cela, ils transformeront leur maison en lieu, grâce à l’organisateur de soirées célèbres, Colin Cowie, selon Mail Online.

L’événement devrait être fréquenté par certains de leurs amis A-lister, y compris Oprah Winfrey, avec qui ils se sont assis en avril et ont déchiré la famille royale, alléguant le racisme et un échec à aider Meghan avec ses problèmes de santé mentale.