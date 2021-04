Nouvelles du prince Harry: les Britanniques se moquent du prince Harry pour avoir quitté le Royaume-Uni «dès que les funérailles sont terminées» | Royal | Nouvelles

Harry est au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père samedi tandis que sa femme enceinte Meghan est restée en Californie suite aux conseils des médecins contre les voyages. Mais le duc de Sussex, qui s’auto-isole actuellement à Frogmore Cottage conformément aux conseils de voyage sur le coronavirus, voudra retourner à Meghan rapidement après les funérailles, selon l’expert royal Ingrid Seward. Elle a affirmé qu’Harry reviendrait en Californie le lendemain des funérailles ou plus tard dans la journée.

Maintenant, les Britanniques se sont moqués brutalement d’Harry de sa précipitation pour retourner aux États-Unis immédiatement après les funérailles de Philip ce week-end.

Un lecteur, réagissant à notre histoire originale, a fait rage: «Plus tôt il est parti, mieux c’est.

«Il a prouvé qu’il était totalement inacceptable d’être un représentant royal de ce pays.

“Allez et bon débarras.”

Une deuxième personne a écrit: “Espérons qu’une fois qu’il sera retourné aux États-Unis, ce sera le dernier que nous verrons de lui.”

Un autre lecteur a commenté: «Une bonne décision de partir dès que possible.

«Il ne veut pas être ici, et il est loin d’être le bienvenu parmi une grande partie de la population.

“Tout le monde est gagnant-gagnant.”

«Je pense qu’Harry voudra vraiment revenir auprès de Meghan dès que les funérailles seront terminées.

«Il reviendra probablement en Californie peut-être le lendemain ou peut-être plus tard samedi.

«Il n’aura pas beaucoup de temps pour se trouver dans une situation potentiellement embarrassante avec sa famille.

«Il n’y a aucun moyen qu’ils ne soient rien d’autre que absolument charmant pour lui et vice-versa.

«Ça ne sert à rien, Harry sait que c’est à propos de son grand-père.

Plus tôt cette semaine, Harry a rendu un hommage sincère au duc d’Édimbourg, le décrivant comme un “homme de service, d’honneur et de grand humour”, ajoutant qu ‘”il était mon grand-père: maître du barbecue, légende de la plaisanterie, et effronté droit ‘jusqu’à la fin”.

Dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de sa fondation Archewell, il a déclaré: «Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour.

«Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très aiguisé, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce grâce à son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite.

«On se souviendra de lui comme du plus ancien époux régnant du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc.

«Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de cette dernière année, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.

«Il a été un rocher pour Sa Majesté la Reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et même si je pouvais continuer, je sais que pour le moment, il nous dirait à tous, bière à la main, ‘Oh allez-y!

«Alors, sur cette note, grand-père, merci pour ton service, ton dévouement envers Mamie et pour toujours être toi-même.

«Vous nous manquerez cruellement, mais vous vous souviendrez toujours de la nation et du monde.

“Meghan, Archie et moi (ainsi que votre future arrière-petite-fille) tiendrons toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs. ‘Per Mare, Per Terram.'”