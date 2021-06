Nouvelles du prince Harry: les conseillers américains du duc de Sussex sont invités à intervenir et à arrêter les attaques | Royale | Nouvelles

Les conseillers américains du prince Harry ont été invités à intervenir et à arrêter les attaques contre la famille royale. Russell Myers, correspondant royal du Daily Mirror, a déclaré cette semaine à The Royal Beat de True Royalty TV que même les membres de la famille royale estiment que les critiques de Harry à leur égard “ne deviennent pas un combat loyal”. Il a demandé quand les attaques de Harry s’arrêteraient, ajoutant que c’était quelque chose que les conseillers du duc de Sussex devraient “envisager sérieusement”.

L’animatrice de Royal Beat, Kate Thornton, a déclaré: “Nous l’avons entendu partager ce qu’il ressentait à ce moment-là en marchant derrière le cercueil de sa mère ce jour-là avec le monde qui regardait.

« Il a partagé sa colère, sa consternation face à cela. Et le fait qu’il n’ait pas été capable de pleurer aussi ouvertement que des gens qui n’ont jamais connu sa mère. Avez-vous été surpris de l’entendre y aller ?

M. Myers a répondu: “Pas vraiment. Je pense qu’il a tout à fait le droit de brosser ce tableau non seulement de son éducation, mais aussi des problèmes qui l’ont façonné en tant que personne.

“Le problème que certaines personnes, peut-être aussi la famille royale, auront, c’est que cela ne devient pas un combat équitable.”

Il a poursuivi: “S’il est autorisé à dire exactement ce qu’il veut alors que les membres de la famille royale gardent un silence digne pour eux-mêmes et pour la monarchie, alors c’est totalement injuste.

“Il devrait être applaudi pour s’être manifesté et avoir parlé de ses problèmes de santé mentale et de la thérapie qu’il a reçue, ce qui suscitera une conversation fantastique.

« Mais combien de fois en parlons-nous maintenant ?

“Il propose les mêmes problèmes et les mêmes attaques contre les membres de sa famille alors qu’ils ne peuvent pratiquement rien dire.

Cependant, le prince de Galles a décidé de maintenir “un silence digne” malgré “avoir été la cible de tirs assez nourris en termes de récit de Harry sur sa parentalité”.

Mme Nikkhah a ajouté: “Si Harry sent qu’il a vraiment bénéficié des conseils et de la thérapie qu’il a eus et que cela ouvre des émotions et l’aide dans sa nouvelle vie à travers l’étang – bonne chance à lui.

“Mais on se demande si pour faire cela devez-vous parler publiquement de votre famille sous un jour si négatif ?”

L’ancienne biographe de Harry, Angela Levin, a fait écho à cela, affirmant que son ressentiment concernant la mort de sa mère, la défunte princesse de Galles, montrait une séquence « immature ».

Mme Levin a déclaré au programme qu’elle était choquée d’apprendre que Harry était toujours blessé que d’autres personnes pleuraient ouvertement la perte de sa mère, la princesse de Galles.