Nouvelles du prince Harry: les membres de la famille royale admettent avoir eu une «longue conversation» avec le prince Harry après le f | Royale | Nouvelles

Prince Harry et Meghan: Prendre des titres peut “se retourner contre vous”, selon Smith

Le duc de Sussex est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père plus tôt cette année pour la première fois depuis son interview explosive avec Oprah sur les raisons pour lesquelles il a quitté la famille royale pour vivre aux États-Unis avec sa femme Meghan Markle et son fils Harry. Il a été vu en train de discuter avec son frère William et sa femme Kate à l’extérieur du château de Windsor après le service, et il a également été rapporté qu’il avait brièvement rencontré la reine et son père, le prince Charles.

Et maintenant, il a été révélé qu’il avait également parlé à son oncle Prince Edward et à sa femme Sophie, bien qu’il ait déclaré publiquement qu’il avait une relation tendue avec sa famille.

S’adressant au Telegraph Magazine, Edward et Sophie ont déclaré que “les choses ont un peu changé” depuis que le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales, mais ont ajouté qu’ils seront “toujours une famille”.

Le comte et la comtesse de Wessex ont également déclaré avoir eu une “longue conversation” avec le prince Harry après les funérailles du duc d’Édimbourg.

Sophie a déclaré: “Nous sommes toujours une famille quoi qu’il arrive, nous le serons toujours.”

Le prince Harry a eu une “longue conversation” avec ses proches royaux lors des funérailles de Philip (Image: GETTY)

Réfléchissant à leur rôle plus important dans la monarchie, elle a déclaré: “Nous avons continué à faire ce que nous faisons, espérons-le bien. Et puis tout de d’un coup il y a un peu de une pause et les choses ont un peu changé.

“Naturellement, les médias recherchent des personnes pour combler le soi-disant vide.”

Elle a ajouté: “Si les gens veulent faire plus attention à ce que nous faisons, alors tant mieux.”

Elle a déclaré que ses enfants Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn, ” s’attendent toujours à voir grand-père arriver dans sa Land Rover verte ” alors que le couple s’est engagé à poursuivre le travail de Philip par le biais du prix du duc d’Édimbourg.

Le couple a déclaré que la reine s’était “tenue occupée” depuis la mort de son mari, Edward déclarant au magazine: “Le travail n’est pas quelque chose dont on peut s’éloigner, il se poursuit sans relâche.”

Parlant des funérailles de Philip, Sophie a déclaré que le service avait été “fait à merveille”, ajoutant: “Un minimum d’agitation – c’est ce qu’il aurait voulu”.

Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué le monde l’année dernière en quittant radicalement la famille royale pour chercher une nouvelle vie indépendante aux États-Unis.

Ils ont récemment commencé à parler de leurs difficultés à travailler dans la famille royale, Harry affirmant récemment que son frère William et son père, le prince Charles, étaient “piégés” au sein de la famille royale, mais qu’il avait réussi à partir.

Harry a également expliqué qu’il se sentait “piégé” au sein du cabinet lors de son entretien avec Oprah en mars, avant d’ajouter qu’il se sentait incapable d’obtenir de l’aide de Meghan lorsqu’elle se sentait suicidaire.

Il a ajouté qu’il ressentait de la “compassion” pour son frère William et son père, le prince Charles, incapables de quitter leurs rôles, alors qu’il le pouvait.

Harry a déclaré : « Mon père et mon frère, ils sont piégés.

“Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une énorme compassion pour cela.”

Harry a également dit à Oprah qu’il se sentait déçu par son père pour l’avoir coupé financièrement et qu'”il y a eu beaucoup de mal qui s’est passé” entre eux.

Harry a également dit à Oprah dans son nouveau programme The Me You Can’t See que sa famille n’avait pas parlé de la mort de Diana et s’attendait à ce qu’il gère l’attention de la presse et la détresse mentale qui l’accompagnait.

Il a déclaré: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi:” Eh bien, c’était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, en fait bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous pouvez faites-le bien pour vos enfants.”