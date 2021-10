Nouvelles du prince Harry: les Sussex pourraient choisir de passer Noël avec la princesse Eugénie | Royale | Nouvelles

Eugénie, 31 ans, pourrait accueillir son cousin Harry et sa famille pendant la période des fêtes si les Sussex retournent au Royaume-Uni. Malgré le déménagement d’Harry, 37 ans, et de son épouse Meghan, 40 ans, en Californie après le Megxit l’année dernière, ils seraient toujours proches d’Eugénie.

On dit que le lien étroit entre Harry et Eugénie remonte à leur enfance et s’est renforcé à ce jour.

Pendant l’enfance des cousins ​​royaux, leurs mères, la princesse Diana et Sarah Ferguson, étaient des amies proches qui passaient beaucoup de temps ensemble et souvent leurs enfants accompagnaient leurs sorties et leurs vacances ensemble.

L’amitié de Harry et Eugénie s’est renforcée après leurs fréquentes visites ensemble sur la scène des clubs de Londres, y compris un club sur le thème des îles tropicales appelé Mahiki, que le mari d’Eugénie, Jack Brooksbank, gérait.

Les membres de la famille royale pourraient également se lier à la naissance de leurs enfants, car les deux familles ont accueilli un enfant parmi elles en 2021.

Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles les Sussex pourraient retourner sur le sol britannique à Noël et qu’ils pourraient rester avec la famille d’Eugénie pour l’occasion.

Le voyage potentiel marquerait la visite conjointe du duc et de la duchesse de Sussex en Grande-Bretagne depuis leur retrait de la monarchie en 2020.

Le couple a abdiqué de ses fonctions au sein de la famille royale, avant de déménager aux États-Unis pour poursuivre un style de vie «financièrement indépendant».

Les Sussex résident actuellement à Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants Archie, âgés de deux ans et bébé Lilibet, né en juin.

Eugénie, aux côtés de son mari Jack et de son bébé August, séjourne actuellement dans la propriété appartenant autrefois à son cousin Harry.

Le couple, qui a accueilli leur bébé en février, vit à Windsor Pad depuis décembre de l’année dernière.

Si le duc et la duchesse de Sussex décident de se rendre au Royaume-Uni, ils pourraient rester dans leur ancienne propriété aux côtés d’Eugénie.

La maison qui fait partie du Crown Estate, le domaine public du monarque à Windsor, dispose de quatre chambres et d’une pépinière, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de place pour les invités.

Après leur départ du cabinet, le duc de Sussex n’est retourné au Royaume-Uni qu’à deux reprises, mais jamais avec le reste de la famille.

Harry est brièvement revenu pour assister aux funérailles de son grand-père le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans, et a également dévoilé une statue en l’honneur de sa défunte mère Diana, princesse de Galles avec son frère le prince William en juillet.

Lors de la visite de Harry pour les funérailles de son grand-père, il a terminé sa quarantaine de voyage au chalet, de sorte que des spéculations ont surgi selon lesquelles la famille choisirait à nouveau la propriété où séjourner.