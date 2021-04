Nouvelles du prince Harry: l’ex du prince Harry a donné un avertissement sévère avant le mariage de William et Kate | Royal | Nouvelles

Le prince Harry “ préféré le futur monarque ” dit un expert

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William fêteront leur 10e anniversaire de mariage plus tard ce mois-ci. Des millions de personnes dans le monde se sont connectées pour assister à leur cérémonie spectaculaire à l’abbaye de Westminster, où le jeune frère de William, Harry, avait le rôle important de témoin. Cependant, il a été averti de réduire un commentaire sur Kate dans son discours du témoin par son ex-petite amie Chelsy Davy, qui a assisté au mariage avec lui.

L’expert royal Katie Nicholl a déclaré qu’Harry avait prévu de parler des «jambes tueuses» de la duchesse de Cambridge, mais qu’il avait été conseillé de ne pas «embarrasser» la mariée.

À propos du discours, Mme Nicholl a écrit dans la biographie Harry: Life, Loss and Love: «C’était affectueux, chaleureux et drôle et a profondément touché William.

«Quand il a dit que la romance de dix ans du couple était son inspiration, il y avait un sourire timide de Chelsy, tandis que Kate a versé une larme.

«Le discours était parsemé du sens de l’humour classique d’Harry, et il a nervuré son frère: ‘William n’avait pas d’os romantique dans son corps avant de rencontrer Kate, alors je savais que c’était sérieux quand William a soudainement commencé à roucouler au téléphone à Kate.

Le prince Harry a reçu un avertissement sévère de Chelsy Davy avant le mariage de Kate et William (Image: GETTY)

Chelsy Davy aurait dit à Harry de ne pas mentionner les «jambes tueuses» de Kate (Image: GETTY)

«Célèbre pour son mimétisme, Harry s’est ensuite fait passer pour son frère en appelant Kate ‘Babykins’, au grand rire des invités.

“Elle [Chelsy] avait aidé Harry à éditer le discours du témoin, lui conseillant avec sensibilité de sortir une ligne sur les «jambes tueuses» de Kate qui aurait pu embarrasser la mariée.

Le prince Harry a également aidé à organiser le désherbage en commandant des boules disco et des «bols en verre géants de bonbons Haribo préférés de Kate et William».

Mme Nicholl a ajouté: «Harry a assumé avec bonheur le rôle de maître de cérémonie et s’est assuré que tout le monde passait un bon moment.»

Le prince Harry a été invité à atténuer le discours de son témoin lors du mariage de William (Image: GETTY)

Mme Davy et Harry, d’origine zimbabwéenne, se sont séparés pour de bon en 2011 après avoir commencé une relation en 2004.

Mme Nicoll a déclaré que Mme Davy avait le sentiment que la vie royale “n’était pas pour elle” après le mariage de Kate et William.

Elle a écrit: «Faire partie du mariage royal avait fait penser à Chelsy une fois pour toutes.

«La vie d’une mariée royale n’était pas pour elle et elle a dit à Harry qu’elle ne pourrait jamais faire les sacrifices que Kate avait faits.

Harry vit maintenant aux États-Unis avec sa femme Meghan et son fils Archie (Image: EXPRESS)

L’expert royal Richard Kay pensait également que le prince aurait épousé Mme Davy car il y avait “une grande passion entre les deux lorsqu’ils sont ensemble”.

Dans le documentaire, William et Kate dans le futur, il a déclaré: «La tension est visible, il y a de l’électricité, il y a des étincelles qui volent partout.

«Vous pouvez dire qu’ils ont une relation très instable, des matches de cris formidables, des querelles hurlantes, mais ensuite ils se remettent ensemble.

«Je dirais que de toutes les romances royales en cours actuellement, la leur était la vraie chose vraie, c’est la vraie affaire.

On a dit que Mme Davy ne voulait pas être exposée au public en tant que royale (Image: GETTY)

“Et je soupçonne qu’à moins que quelque chose de catastrophique ne se produise, ils se marieront. Mais ce sera un mariage très tumultueux”, a-t-il ajouté.

Des rapports récents ont suggéré que Mme Davy avait décidé de mettre fin à sa relation en partie à cause d’une demande qu’Harry lui avait demandé de ne pas assister au Pearl Ball à l’hôtel Westbury à Londres, qui collectait des fonds pour les organismes de bienfaisance pour enfants Ndoro.

Un initié a déclaré au Telegraph: «C’était une cause qui tenait à cœur à Chelsy et elle connaissait personnellement certains des organisateurs.

«Harry venait juste de terminer son cours de formation sur l’hélicoptère et était catégorique sur le fait qu’elle devrait prendre du temps pour lui.

Mme Davy était invitée au mariage de Harry avec Meghan Markle en 2018 (Image: GETTY)

Le directeur des opérations de l’organisme de bienfaisance, Ronald Ndoro, a déclaré plus tard: «Elle m’a laissé tomber une note disant qu’elle était désolée, mais elle a dû partir. C’était une surprise.”

Cependant, Harry et Mme Davy ont depuis semblé être toujours en bons termes puisqu’elle était invitée à son mariage 2018 avec Meghan à la chapelle St George, à Windsor.