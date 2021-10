Nouvelles du prince Harry: Meghan Markle et Duke ont mis en garde contre des stratégies commerciales «mortelles» | Royale | Nouvelles

Depuis qu’ils ont pris leur retraite en tant que membres de la famille royale en janvier dernier, les Sussex ont signé une série d’accords lucratifs avec Netflix et Spotify. Ils ont également été accusés d’hypocrisie pour avoir pris des avions privés – qui émettent une empreinte carbone notoirement élevée – tout en prêchant l’importance du changement climatique.

Leur fondation Archewell a également été accusée d’avoir demandé aux gens de partager leurs histoires personnelles de « compassion » pour financer des entreprises commerciales.

Sur son site Web, la fondation a déclaré : « Partagez votre histoire pour avoir une chance d’être présentée. Dites-nous : que signifie la compassion pour vous ?

« Comment avez-vous – ou quelqu’un que vous connaissez – avez-vous fait preuve de compassion dans votre communauté ?

« Ou, décrivez un moment où vous vous êtes senti connecté avec vos amis, votre famille ou votre communauté, malgré la distance. »

Il a également poursuivi en suggérant que la nature de leurs efforts est « trop commerciale ».

Il a ajouté: « Je pense qu’ils arrivent au point où cela pourrait être mortel du point de vue de la marque, car cela commencera à soulever des questions sur leur véritable intention et leur alignement avec certaines de ces causes qui font partie du déploiement. »

Cela vient du fait qu’un expert royal a déclaré que le couple avait eu du mal à susciter un intérêt important après leur fausse tournée royale à New York.

L’expert royal Jonathan Sacerdoti a fait valoir que quelle que soit la façon dont Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, s’habillent, leur voyage à New York n’était pas une tournée royale.

En parlant à Express.co.uk, il a affirmé que le duo était en « fausse tournée royale ou en vacances-travail ».

Il a ajouté que le couple avait peut-être filmé dans le cadre de leur prochain projet Netflix, s’éloignant davantage des normes de la tournée royale.

M. Sacerdotti a également commenté l’attention que le duo reçoit et s’il parvient à capter l’attention du public américain.

M. Sacerdoti a spéculé: « Je pense que c’est intéressant parce que je pense que Meghan Markle et le prince Harry se sont dirigés vers un marché américain.

« Maintenant, ils ne font plus partie de la famille royale active, c’était fascinant de les voir s’engager dans ce genre de fausse tournée royale.

« C’était fondamentalement juste des vacances à New York et il s’avère, d’après les microphones cachés et le caméraman qui les suivait qui n’était pas connu de la plupart des autres journalistes là-bas, il semble que c’était un voyage de travail.