Nouvelles du prince Harry: Oprah Winfrey dit que la série avec Duke sortira CE MOIS | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a rompu avec la “ tradition royale ” avec Meghan, selon un expert

Oprah a déclaré lors de l’émission The Drew Barrymore Show de CBS que la série sur laquelle elle et le prince Harry travaillaient depuis des années serait publiée dans quelques semaines. Oprah est apparue dans l’émission de Mme Barrymore la semaine dernière aux côtés du psychiatre américain Dr Bruce D. Perry.

Après avoir été interviewées sur le livre où le journaliste et le psychiatre ont travaillé ensemble sur la santé mentale, les traumatismes et la guérison, Oprah a parlé d’un autre projet sur lequel elle a collaboré étroitement avec le Dr Perry.

Elle a déclaré à Mme Barrymore: “Je veux juste dire que le Dr Perry et moi-même, depuis deux ans, avec le prince Harry et Apple, nous travaillons sur cette série sur la santé mentale qui sortira en mai sur Apple. “

Oprah a poursuivi en parlant de l’importance pour elle d’utiliser sa vie «pour aider les gens» à avoir la meilleure vie possible.

La revendication d’Oprah que son émission avec le prince Harry sera diffusée ce mois-ci est intervenue avant qu’Apple TV + ne fasse une annonce officielle sur la série.

Le prince Harry et Oprah Winfrey ont travaillé ensemble sur un documentaire axé sur la santé mentale (Image: GETTY)

Le prince Harry a collaboré avec le MOD pour lancer HeadFit (Image: GETTY)

Express.co.uk a contacté Apple pour obtenir des commentaires et plus de détails sur l’émission.

Ce n’est pas la première fois qu’Oprah parle de son travail avec le prince Harry.

Lors de son entretien historique avec le duc et la duchesse de Sussex, diffusé pour la première fois début mars, Oprah a brièvement mentionné la série après que Meghan eut révélé qu’elle avait eu des pensées suicidaires alors qu’elle était enceinte d’Archie.

Après que Meghan se soit souvenue d’avoir effectué un engagement royal après avoir avoué au prince Harry qu’elle luttait énormément, Oprah a déclaré: “Personne ne devrait avoir à subir cela.

LIRE LA SUITE: Queen a dit à William et Kate de déchirer les plans de mariage et de recommencer

Le prince Harry a lancé Heads Together avec Kate et William (Image: GETTY)

“Et, tu sais, Harry et moi travaillons sur cette série sur la santé mentale pour Apple, et oui, nous entendons beaucoup de ces histoires.”

L’équipe de communication du duc et de la duchesse de Sussex a annoncé en avril 2019 que le duc de Sussex s’était associé au journaliste américain pour créer une série documentaire sur la santé mentale.

Oprah et Harry, selon une déclaration partagée à l’époque sur le compte Instagram de Sussex Royal, “développent la série depuis plusieurs mois”.

NE MANQUEZ PAS

Le prince Harry et Meghan ont été interviewés par Oprah plus tôt cette année (Image: GETTY)

Oprah Winfrey a assisté au mariage de Meghan et Harry (Image: GETTY)

Le documentaire en plusieurs parties devait initialement être publié en 2020 – mais il a probablement été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

La déclaration a également déclaré: “La série documentaire dynamique en plusieurs parties se concentrera à la fois sur la maladie mentale et le bien-être mental, inspirant les téléspectateurs à avoir une conversation honnête sur les défis auxquels chacun de nous est confronté et comment nous doter des outils nécessaires pour ne pas simplement survivre. , mais pour prospérer.

«Cet engagement s’appuie sur le travail de longue date du duc de Sussex sur les questions et les initiatives concernant la santé mentale, où il a partagé franchement son expérience personnelle et plaidé pour ceux qui souffrent silencieusement, leur donnant les moyens d’obtenir l’aide et le soutien qu’ils méritent.

“Son Altesse Royale a passé de nombreuses années à travailler avec des communautés à travers le Royaume-Uni et des jeunes à travers le Commonwealth pour briser la stigmatisation entourant la maladie mentale et élargir la conversation sur le bien-être mental pour accélérer le changement pour une société plus compatissante, connectée et positive.”

Le prince Harry et Meghan Markle vivent maintenant en Californie (Image: EXPRESS)

Parlant de l’émission, le duc de Sussex a déclaré à l’époque: «Je crois vraiment qu’une bonne santé mentale – la forme mentale – est la clé d’un leadership puissant, de communautés productives et d’un individu déterminé.

«C’est une énorme responsabilité de bien faire les choses alors que nous vous apportons les faits, la science et la prise de conscience d’un sujet qui est si pertinent en ces temps.

“Notre espoir est que cette série sera positive, éclairante et inclusive – partageant des histoires mondiales d’un esprit humain sans pareil combattant les endroits les plus sombres, et l’opportunité pour nous de mieux nous comprendre et de mieux comprendre ceux qui nous entourent.

“Je suis incroyablement fier de travailler aux côtés d’Oprah sur cette série vitale.”

Le prince Harry a travaillé avec Meghan, Kate et William sur Shout (Image: GETTY)

Suite à cette annonce, peu de choses ont été révélées sur la série à venir.

Le prince Harry a concentré une grande partie de son travail royal sur la santé mentale.

En 2016, il a lancé avec Kate et le prince William Heads Together, une initiative soutenue par la Fondation royale pour changer la conversation sur la santé mentale.

Rejoints par Meghan, les trois membres de la famille royale ont lancé en mai 2019 la ligne de texte sur la santé mentale Shout, un service de messagerie 24/7 pour les personnes qui vivent une crise de santé mentale.

Harry a également travaillé avec le ministère de la Défense sur le lancement de HeadFit, un programme numérique conçu pour aider le personnel de l’armée et les vétérans à être plus proactifs pour maintenir leur santé mentale et physique.

Le duc a indiqué qu’il poursuivrait son travail axé sur la santé mentale, même en dehors du cabinet, car plus tôt cette année, il a été annoncé qu’il avait été embauché en tant que directeur de l’impact de la société de santé mentale et de coaching BetterUp.