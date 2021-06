Nouvelles du prince Harry: querelle entre William et Harry par rapport à Diana et Charles | Royale | Nouvelles

Statue de Diana: Harry et William veulent une “journée privée”, selon l’hôte

Harry est retourné au Royaume-Uni cette semaine, où il retrouvera son frère William pour le dévoilement d’une statue qu’ils ont commandée à leur mère, la princesse Diana. Cependant, les frères auraient à peine parlé depuis que Harry a radicalement quitté la famille royale l’année dernière pour rechercher l’indépendance financière. Le duc et la duchesse de Sussex ont ensuite plongé la monarchie dans la crise lorsqu’ils ont partagé leurs raisons choquantes de quitter le cabinet pour une nouvelle vie aux États-Unis, Harry admettant qu’il était sur un “chemin différent” de William.

L’ancien chef royal Darren McGrady a depuis comparé la relation tendue de Harry et William avec la propre union « inconfortable » de leurs parents, la princesse Diana et le prince Charles. Mais il a ajouté que Diana serait toujours “fier de ses garçons” malgré leurs différences. Il a écrit sur Twitter: “Oh l’ironie. “William et Harry assistent à un événement où ni l’un ni l’autre ne sera à l’aise, l’autre est là.

Harry et William devraient se réunir cette semaine (Image: GETTY)

“Tout comme leurs parents le prince Charles et la princesse Diana quelques années plus tôt.

“Tellement triste. Le patron les méprisera toujours et se sentira fier de ‘ses garçons’.”

Diana a parlé de sa relation tendue avec Charles lors de son interview à la BBC Panorama en 1995, où elle a fait référence à Camilla comme raison de l’effondrement de leur mariage.

Elle a déclaré: “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu surpeuplé.”

LIRE LA SUITE: Kate Middleton « n’aura plus d’enfants » après une « grande annonce »

Les parents de Harry et William ont eu un mariage notoirement troublé (Image: GETTY)

Cependant, des fissures dans leurs relations ont commencé à apparaître dès l’annonce de leurs fiançailles le 24 février 1981.

Lorsqu’un journaliste a demandé à Charles s’ils étaient amoureux, il a bizarrement répondu: “Quoi que signifie” amoureux “.”

Quelques semaines plus tard, Charles s’est envolé pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande pendant cinq semaines, laissant Diana derrière lui.

Elle a été aperçue en train de pleurer à l’aéroport d’Heathrow lors de son départ, mais elle a dit plus tard que c’était parce qu’elle avait découvert qu’il avait téléphoné à Camilla avant son départ.

Elle a dit: “Cela m’a brisé le cœur.”

Peu de temps après la naissance de leurs fils Harry et William, Charles a également écrit à propos de ses malheurs de mariage dans une lettre à un ami non identifié : « À quel point l’incompatibilité est terrible et à quel point elle peut être terriblement destructrice pour les acteurs de ce drame extraordinaire.

“Il a tous les ingrédients d’une tragédie grecque… Je n’aurais jamais pensé que ça finirait comme ça.”

Le Premier ministre John Major a ensuite annoncé à la Chambre des communes que le prince et la princesse de Galles se séparaient en 1992.

Harry a dit qu’il était sur un “chemin différent” de William (Image: GETTY)

Dans son interview à la BBC, Diana a admis qu’elle ressentait “une tristesse profonde, profonde, profonde” à propos de leur décision de mettre fin au mariage.

Elle a déclaré: “Nous avions eu du mal à continuer, mais de toute évidence, nous étions tous les deux à bout de souffle.”

Malheureusement, elle est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Au cours des derniers mois, Harry a également parlé publiquement de ses propres difficultés, comme sa défunte mère.

Charles et Diana ont annoncé leur séparation en 1992 (Image: EXPRESS)

Il a également déclaré à Oprah lors de son émission Apple TV The Me You Can’t See que sa famille n’avait pas parlé de la mort de Diana en 1997 et s’attendait à ce qu’il fasse juste face à l’attention de la presse et à la détresse mentale qui en résultent.

Il a déclaré: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi:” Eh bien, c’était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, en fait bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous pouvez faites-le bien pour vos enfants.”

Il a ajouté que sa famille lui avait dit de “jouer le jeu” et que la vie s’améliorerait.

William a été le premier royal à s’exprimer publiquement après l’interview (Image: GETTY)

Mais il a dit qu’il avait refusé, ajoutant: “J’ai beaucoup de ma mère en moi. La seule façon de te libérer et de t’éclater est de dire la vérité.”

Lors de sa première interview avec Oprah en mars, il a déclaré qu’il se sentait “piégé” au sein de la famille royale, tout en affirmant qu’il était sur un “chemin séparé” vers son frère.

Cela vient après qu’Harry ait dit à Oprah Winfrey en mars: “Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux.

“C’est mon frère. Nous avons vécu l’enfer ensemble. Je veux dire, nous avons une expérience commune. Mais nous sommes sur des chemins différents.”

Il a ajouté qu’il se sentait “piégé” au sein de la famille royale, comme il l’a dit: “J’étais pris au piège, mais je ne savais pas que j’étais pris au piège.

Harry a dit qu’il se sentait “piégé” au sein de la famille royale (Image: GETTY)

“Mais au moment où j’ai rencontré Meg, et nos mondes sont entrés en collision de la manière la plus étonnante, puis [I began] pour voir à quel point le système est piégé, comme le reste de ma famille.

“Mon père et mon frère, ils sont piégés.

“Ils ne peuvent pas partir, et j’ai une énorme compassion pour cela.”

Le palais de Buckingham a également rapidement répondu que la reine était « attristée » par leurs revendications, mais a ajouté que « les souvenirs peuvent varier ».

William a été le premier royal à s’exprimer publiquement après la diffusion de l’interview car il a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Harry.