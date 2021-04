Nouvelles du prince Harry: Un expert repère un moment charnière où Harry évite tout contact avec Will et Kate | Royal | Nouvelles

En avril 2019, la famille royale a assisté à un service spécial du dimanche de Pâques à la chapelle St George, au château de Windsor. Le prince Harry a assisté seul au service religieux, car sa femme Meghan Markle était fortement enceinte de son fils Archie à l’époque. Au lieu de cela, le duc a passé du temps avec d’autres membres de la famille, et un expert en langage corporel a souligné que des tensions existaient clairement entre Harry et son frère aîné, le prince William.

Les photos de l’événement montraient Harry marchant derrière son frère et sa belle-sœur Kate, alors que le couple semblait éviter de se parler au début.

Harry et William se sont ensuite réunis et se sont tenus côte à côte pour saluer le vicaire, mais l’expert en langage corporel Judi James a déclaré que la rencontre était plutôt glaciale.

Elle a déclaré au Mirror: « Le langage corporel entre les deux princes ici ne fait pas qu’ajouter à la spéculation selon laquelle le couple ne parle plus, cela semble suggérer que n’importe quelle fracture aurait pu être encore plus large.

«Quand il était célibataire, Harry formait toujours un trio serré et heureux avec William et Kate, mais ici, il semble tristement qu’il fait tout son possible pour avoir un manque de communication avec son frère.

«Non seulement il arrive et part à l’écart de William et Kate, mais ses singeries quand William se rapproche de l’entrée de l’église le font paraître maladroit et suggèrent qu’il pourrait désespérément l’éviter.

« Son expression faciale semble austère et il semble lever une main pour toucher son visage dans ce qui ressemble à un geste de coupure partielle suggérant un désir de se cacher. »

Mais le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus à Meghan et Harry’s Frogmore Cottage après le service.

Le couple est resté environ une demi-heure et aurait offert aux Sussex un cadeau de pendaison de crémaillère.

JUST IN: Meghan Markle a pris au piège une réclamation contestée alors qu’elle se promenait dans Londres

Le service religieux de Pâques est tombé peu de temps après le déménagement de Meghan et Harry à Windsor, après avoir vécu à côté du Cambridge’s au palais de Kensington.

Le mouvement a soulevé quelques sourcils et a suscité des rapports sur une rupture entre les deux couples.

Cela est venu après que les Sussex aient séparé leur bureau domestique de celui de Cambridge le mois précédent.

Plus tard cette année-là, le prince Harry a ouvertement admis qu’il n’était pas dans les meilleurs termes avec son frère dans une interview avec ITV lors de sa tournée en Afrique du Sud et a déclaré que le couple était sur « des chemins différents ».

Le duc a déclaré: «Une partie de ce rôle et une partie de ce travail et cette famille étant sous la pression… des choses arrivent. Mais regardez, nous sommes frères, nous serons toujours frères

«Nous sommes certainement sur des chemins différents pour le moment.

«Mais je serai toujours là pour lui et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi.

« Nous ne nous voyons pas autant qu’avant parce que nous sommes très occupés, mais je l’aime beaucoup. »

Harry a également discuté de la fracture dans sa récente interview avec Oprah Winfrey, où il a réitéré que le couple était sur « des chemins différents ».