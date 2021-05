Nouvelles du prince Harry: un initié du palais brise la couverture pour exposer la rage royale à Sussex | Royal | Nouvelles

Le prince Harry “ désagréable et déloyal ” sur un podcast dit Levin

Le duc de Sussex a suscité l’indignation après avoir critiqué le style parental de son père, le prince Charles, en disant qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance» auxquels il a été confronté pendant son éducation avec ses propres enfants. Harry, qui est le père d’Archie, âgé de deux ans et attend une fille avec sa femme Meghan Markle, a également admis qu’il avait radicalement quitté la famille royale pour vivre aux États-Unis l’année dernière afin de donner la priorité à sa «famille». Ses dernières révélations sur sa famille ont probablement déclenché la fureur au sein du cabinet, qui répare toujours les dommages causés par l’entretien du couple à Oprah en mars.

Une source de Palace a déclaré à Mail Online: “Ils semblent faire carrière en parlant de leurs précédents. Ce n’est pas utile.”

Un autre initié a ajouté: “Rien ne semble jamais être de leur faute”.

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard, il a déclaré: “Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai vécu une certaine forme de douleur ou souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, fondamentalement.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘tu sais quoi, ça m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas vous arriver’.

Le prince Harry a été critiqué pour sa dernière interview (Image: PA)

«C’est difficile à faire, mais pour moi, cela se résume à la prise de conscience. Je ne l’ai jamais vu, je n’en ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et à dire ‘OK, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est Qu’est-ce qui s’est passé, je sais cela de sa vie, je sais aussi que cela est lié à ses parents, donc cela signifie qu’il m’a traité de la manière dont il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?

«Et me voilà, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et donner la priorité à votre famille et à votre santé mentale.

Harry a également comparé sa vie en tant que membre de la famille royale au film de 1998 The Truman Show, qui mettait en vedette Jim Carrey comme un homme ignorant que toute sa vie est une émission de télévision.

Il a également partagé un aperçu de ses débuts avec Meghan après avoir révélé qu’il avait rencontré sa future femme dans un supermarché de Londres et qu’ils faisaient semblant de ne pas se connaître.

Harry a dit qu’il voulait «briser le cycle» de sa propre éducation (Image: PA)

Il a déclaré: “La première fois que Meghan et moi nous sommes rencontrés pour qu’elle vienne et reste avec moi, nous nous sommes rencontrés dans un supermarché à Londres, faisant semblant de ne pas nous connaître, nous envoyant des textos de l’autre côté de la rue. rayon.

«Il y avait des gens qui me regardaient, me lançaient tous ces regards étranges, venaient me dire bonjour ou quoi que ce soit, mais là je lui envoie un texto pendant que nous faisons du shopping, lui demandant si c’est la bonne chose et elle répond ‘Non, tu veux le papier sulfurisé ».

«C’était bien avec une casquette de baseball en regardant le sol, en marchant le long de la rue et en essayant de rester incognito.

«Je ne sais pas combien de fois j’ai fait ça, essayer de marcher dans la rue et de rester incognito, c’est comme ‘whoa panneau, le chien de quelqu’un’, c’est incroyable de voir combien de chewing-gum vous voyez et combien de chaussures.

Harry a également comparé sa vie en tant que membre de la famille royale à The Truman Show (Image: PA)

Harry et Meghan ont quitté la famille royale l’année dernière pour vivre aux États-Unis (Image: EXPRESS)

«Donc, vivant ici (à Los Angeles) maintenant, je peux réellement lever la tête et je me sens différent, mes épaules sont tombées, alors ayez les siennes, vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre, je peux prendre Archie sur le dos de mon vélo, je n’aurais jamais eu la chance de faire ça. “

Le duc a également révélé qu’il voulait quitter la vie royale au début de la vingtaine après “ce que cela avait fait à ma mère”, avant d’ajouter que Meghan lui avait conseillé de suivre une thérapie.

Charles a visité un centre de recherche sur le cancer à Londres hier – le même jour que le podcast a été publié.

Le frère de Harry, le prince William, et la belle-sœur Kate Middleton ont également passé la journée à Wolverhampton pour en savoir plus sur les projets soutenant le bien-être des jeunes de la ville.

Le duc et la duchesse de Sussex ont plongé la famille royale dans la crise en mars avec leur interview à Oprah (Image: CBS)

Les commentaires d’Harry surviennent quelques mois seulement après avoir partagé ses difficultés avec son père lors de son interview à la bombe avec Oprah.

Le duc a déclaré qu’il se sentait déçu par son père et qu ‘”il s’est passé beaucoup de mal” entre eux après avoir été interrompu financièrement suite à sa décision de quitter le cabinet.

Charles a été filmé sur un engagement peu de temps après la diffusion de l’interview, mais il n’en a pas parlé publiquement.

La reine a par la suite publié une déclaration disant que “bien que certains souvenirs puissent varier”, les problèmes seraient pris “très au sérieux”, mais traités en privé en tant que famille

L’expert royal Omid Scobie a également confirmé qu’Harry avait tenu une réunion avec son père et son frère le prince William après les funérailles du prince Philip le mois dernier, dans le but de faire des progrès dans la réparation de leur relation endommagée.