Nouvelles du prince Philip: Camilla admet qu’elle a appris de Duke ‘unflashy’ ‘en suivant discrètement behi | Royale | Nouvelles

L’épouse du prince Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, a fait ces commentaires dans un documentaire en l’honneur du défunt duc d’Édimbourg décédé en avril à l’âge de 99 ans, qui a été télévisé par la BBC le 22 septembre. Ses commentaires font suite à une discussion sur le regretté duc qui a abandonné son armée. carrière d’épouse de la reine Elizabeth II.

Le prince William fait référence aux actes de son grand-père en tant qu’époux et dit que Philip a renoncé à ses activités pour “la soutenir et se mettre au service et au devoir d’une manière différente”.

Une longue discussion a été consacrée à la nature sans précédent d’être une épouse royale impliquée, car “il n’y avait pas de modèle” pour le mari de la reine, et au lieu de cela, le duc a dû faire son propre chemin pour établir son rôle au sein de la famille royale et en tant que partenaire de la reine.

Camilla, duchesse de Cornouailles qui a épousé le prince Charles en 2005, a observé le comportement du duc et a déclaré que cela influencerait son propre rôle en tant que future épouse du monarque.

Elle a déclaré: «J’ai vu la façon dont il a soutenu la reine. Vous savez, pas d’une manière tape-à-l’œil, mais juste en le faisant tranquillement, vous savez, en suivant derrière.

Camilla a déclaré qu’elle avait utilisé les actions de Philip pour influencer son propre comportement, déclarant “C’est quelque chose que j’ai appris en le regardant”.

L’homme de 74 ans soutiendra Charles, 72 ans, lorsqu’il succèdera à sa mère la reine Elizabeth II en tant que monarque à l’avenir.

Dans le documentaire, les observateurs royaux ont pu voir un clip du prince Philip lors du couronnement de la reine en 1953, où il est vu embrasser la joue de la reine avant de toucher la couronne de la reine, ce qui, selon le présentateur, a agi comme un « gage de sa volonté de l’aider porter son fardeau ».

« Moi, en fait, je suis très sceptique quant à l’idée d’essayer délibérément de créer une image parce que je pense qu’elle est très facilement grondante.

« Je pense qu’une image se développe à partir de ce que vous faites. Si vous ne croyez pas totalement en ce que vous faites, je veux dire, vous ne pouvez pas créer une image différente.

«Je pense que la seule chose que vous puissiez faire est de continuer et de faire de votre mieux avec les installations et dans les circonstances et j’espère que vous porterez un jugement raisonnablement raisonnable. Mais ne pas le faire en vue de, quel effet cela va-t-il avoir ? »

Le prince Harry a commenté l’importance du prince Philip au cours des 73 ans de mariage qu’il a eus avec la reine Elizabeth II, et il les qualifie ensemble de “couple le plus adorable”.

Le documentaire célébrait la «vie et le travail extraordinaires» du défunt duc avec de nombreux membres de la famille royale, dont le prince William et la princesse Eugénie, rendant un hommage particulier à Son Altesse Royale.