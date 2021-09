Nouvelles du prince Philip: Carefree Duke fait du vélo pour enfant dans un nouveau film intime de Royal | Royale | Nouvelles

in

Dans un court teaser pour Prince Philip: The Royal Family Remembers, un jeune duc d’Édimbourg court à travers les terres royales sur le petit tricycle. Les images montrent un aperçu de son côté joueur.

L’époux le plus ancien de Grande-Bretagne est également capturé en train de ramer avec le jeune Prince Edward et de jouer au bord d’un lac avec deux de ses enfants.

Philip, décédé à l’âge de 99 ans en avril, a pu passer plus de “temps de qualité” avec ses enfants lorsqu’ils grandissaient.

Il a appris à ses quatre enfants à nager dans la piscine du palais de Buckingham et les a toujours vus avant de se coucher.

Dans un communiqué, la BBC a déclaré: “Les documentaristes ont été à l’intérieur du palais de Buckingham pour rencontrer le personnel de longue date du duc et pour capturer son étude, son bureau privé et sa bibliothèque, exactement comme ils l’étaient au cours de ses sept décennies au cœur de la royauté. la vie.

“Avec un accès spécial à la collection privée de films cinématographiques de la reine, ce film est un portrait inégalé d’un homme avec une place unique dans l’histoire royale – par ceux qui le connaissaient le mieux.”

Le duc restera dans les mémoires et rendra hommage à une foule d’autres membres de la famille royale, dont son fils aîné, le prince Charles et ses petits-fils, le prince William et le prince Harry.

Charles, 72 ans, a déclaré à propos de son père bien-aimé: “Nous avons eu la chance de l’avoir pendant près de 100 ans.”

D’autres membres de la famille royale partagent également des hommages touchants, comme le montre une publicité pour le documentaire.

Elle a dit: “Vous ne vous préparez jamais vraiment à le perdre parce qu’il était toujours là.”

Dans le nouveau documentaire, aucun des conjoints des petits-enfants de la reine n’apparaîtra dans le documentaire, a rapporté le MailOnline.

Philip est décédé paisiblement au château de Windsor.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration à la suite de la nouvelle et a déclaré: “C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg.

“Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

“D’autres annonces seront faites en temps voulu.

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

En raison de la pandémie de coronavirus, seules 30 personnes ont pu assister aux funérailles de Philip.

Dans une image très puissante, la reine était représentée assise seule alors que le cercueil de son mari entrait dans la chapelle St George, au château de Windsor.

Le duc d’Édimbourg a été inhumé dans la voûte royale de la chapelle St George du château de Windsor.

Philip, la famille royale se souvient, est disponible sur BBC One et iPlayer.