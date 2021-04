Nouvelles du prince Philip: Devrait-il y avoir un jour férié national en souvenir de Duke? | Royal | Nouvelles

Prince Philip: une salve tirée sur la tour de Londres

Le duc était l’époux le plus ancien d’un monarque dans l’histoire britannique et a consacré sa vie au devoir royal. Maintenant, Express.co.uk demande: “Devrait-il y avoir un jour férié national en souvenir de Duke?”

Le prince Philip est décédé au château de Windsor, où il avait séjourné pendant la pandémie de coronavirus.

Le palais de Buckingham a partagé une déclaration sur Twitter confirmant qu’il était décédé et a déclaré que la famille royale “se joindrait aux gens du monde entier en deuil”.

La déclaration disait: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

“D’autres annonces seront faites en temps voulu.

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

Le personnel royal a également placé l’annonce dans un avis encadré et l’a fixée aux balustrades du palais de Buckingham.

Les hommages ont commencé à affluer quelques minutes après que la triste annonce ait été partagée.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le prince Philip “avait aidé à diriger la famille royale et la monarchie afin qu’elle reste une institution incontestablement vitale pour l’équilibre et le bonheur de notre vie nationale”.

Mais, en raison de la pandémie de coronavirus, les foules ont été invitées à ne pas se rassembler si elles leur rendaient hommage.

Sous les restrictions de coronavirus, les funérailles sont limitées à seulement 30 personnes, mais certains peuvent vouloir rendre hommage à un autre moment lorsqu’ils sont autorisés à se rassembler.

Après sa mort, une pétition a été lancée pour qu’une statue soit érigée à la mémoire du prince Philip.

Le groupe de campagne Save Our Statues a appelé à l’installation d’un monument de Philip à Londres.

La pétition dit: «Le duc d’Édimbourg a servi notre pays pendant 78 ans, servant 13 dans la Royal Navy, puis 65 en tant que plus ancien consort de Grande-Bretagne, y compris 22 000 engagements et en soutenant 780 organisations.

“Nous disons qu’il devrait y avoir une statue éminente du duc à Londres pour reconnaître ce qui précède, ainsi que son grand dévouement personnel et son soutien à Sa Majesté la Reine.”

Des centaines de personnes ont déjà signé la pétition.

Des salutations au pistolet en l’honneur du prince Philip ont eu lieu à midi aujourd’hui à travers le pays en signe de respect.

Philip, célèbre pour ses «gaffes», eut un effet profond sur le développement de la monarchie britannique et fut un modernisateur de The Firm.

Il a fondé le programme de récompense du duc d’Édimbourg en 1956 et avant sa retraite, il était patron ou président de 785 organisations et organismes de bienfaisance.

En 1997, la reine a décrit son mari comme sa «force et son maintien» tout au long de leur mariage.

Célébrant leur anniversaire de mariage en or, la reine a déclaré: «C’est quelqu’un qui ne prend pas facilement les compliments.

“Mais il a, tout simplement, été ma force et je suis resté toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous le saurons jamais.”

La reine et le prince Philip se sont mariés en 1947 à l’abbaye de Westminster.

Leur mariage a été le premier mariage royal à être retransmis en direct par BBC Radio à plus de 200 millions de personnes dans le monde.

Le prince Philip a pris sa retraite de la vie publique en 2017 et a passé son temps libre sur le domaine de Sandringham à Norfolk.

Le duc aurait fêté son 100e anniversaire en juin de cette année.