Nouvelles du prince Philip: Duke a ri pendant que le chien montait sur le trône à la réception | Royal | Nouvelles

La fille de Lady Pamela Hicks, India Hicks, a découvert un souvenir du duc d’Édimbourg dans un message hommage partagé sur Instagram. Le message, qui présentait une photographie de la reine et du prince Philip à Ceylan, a recueilli plus de 19 000 likes.

Mme Hicks a raconté comment un journaliste avait autrefois affirmé que le duc avait été le meilleur investissement de la famille royale après que le duc eut subi une gaffe lors d’un engagement royal.

Commentant les expressions faciales de la reine et de Philip, Mme Hicks a écrit: «Bon sang, ils ont l’air sérieux ici. Eh bien, c’était grave, c’était l’ouverture du parlement à Ceylan.

«Ma mère, debout derrière la reine, dit qu’il était si clair pour tout le monde que le prince Philip a joué un rôle énorme dans le succès de ces tournées du Commonwealth et même plus tard, au succès du règne de la reine, ‘En raison de son mélange de taquineries et humour, avec une gentillesse et une prévenance inattendues.

“Mais elle se souvient qu’ils se sentaient absolument ridicules, s’habillant en robe longue et en diadème en plein jour, en route pour une autre ouverture d’un autre parlement.”

Mais ensuite, selon Mme Hicks, le groupe a eu un moment de rire impromptu grâce à la spontanéité du prince Philip.

Mme Hicks a ajouté: “ À un moment donné, lors d’une réception civique exténuante, les formalités ont été allégées lorsqu’un petit chien est sorti de la foule, a sauté les marches et lorsque le prince Philip et la reine se sont tenus pendant les présentations ont sauté sur l’un des trônes vacants. et leva la patte vers la foule, comme pour reconnaître leurs acclamations. Le prince Philip a éclaté de rire.

«Un correspondant de presse s’est ensuite tourné vers ma mère et a déclaré:« Le meilleur investissement que la famille royale ait jamais fait de toute son histoire est le duc d’Édimbourg ».»

Le duc était connu pour sa capacité à renverser des situations graves avec son sens de l’humour et ses remarques spirituelles, offrant franchement des opinions dès le départ.