Nouvelles du prince Philip: Duke «renforcerait l’ego de la reine» avant les engagements | Royal | Nouvelles

Les paroles de réconfort du duc d’Édimbourg pour Sa Majesté étaient «primordiales» dans leur vie de couple, selon l’une des anciennes dames d’honneur de la reine. Lady Prudence Penn a raconté son expérience avec le couple royal, qui s’est rencontré pour la première fois en 1934 lors du mariage de la princesse Marina de Grèce et du Danemark avec le prince George, duc de Kent.

Elle a déclaré à Tatler: «J’ai adoré la façon dont il renforcerait l’ego de la reine en lui disant à quel point elle était ravissante sur le chemin de ses fiançailles.

“Il savait comment tirer le meilleur parti d’une femme, et je suis sûr que ses conseils et ses encouragements à son égard étaient primordiaux dans leur relation.”

Elle a décrit le regretté duc, décédé le mois dernier au château de Windsor, comme «pratique» et «curieux».

Elle a ajouté: «Toute tâche qu’il entreprenait, il l’a abordée avec enthousiasme et compétence. C’était l’un des hommes les plus pratiques que j’aie jamais rencontrés.

«Il était intensément intéressé par tant de choses, toujours curieux d’en savoir plus et, si possible, d’apporter des améliorations.»

La semaine dernière, la reine a rendu hommage au regretté prince Philip lors de sa visite du porte-avions de la Royal Navy HMS Queen Elizabeth à Portsmouth.

Elle a accessoirisé un manteau en cachemire de style militaire et un chapeau en crêpe de laine avec la broche Scarab, un cadeau que le prince Philip lui a offert en 1966.

Le monarque portait auparavant la broche à plusieurs reprises.

Cependant, sa visite au HMS Queen Elizabeth a marqué la première fois que la broche a fait une apparition depuis la mort de son mari.