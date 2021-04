Nouvelles du prince Philip: “ Il m’a dit de baiser! ” Un expert royal lève le couvercle sur REAL Duke | Royal | Nouvelles

Le prince Philip est décédé dans son sommeil vendredi à l’âge de 99 ans, et les hommages au mari de la reine continuent d’affluer. Un photographe royal a levé le couvercle sur un échange particulièrement brusque qui met en évidence le célèbre tempérament court et brutal du duc.

Kent Gavin a suivi le duc d’Édimbourg à travers le monde pendant 30 ans en tant que photographe royal du Daily Mirror.

Il a assisté à des événements royaux, à des tournées et à des mariages et a développé une solide compréhension de ce à quoi ressemblait le prince Philip.

M. Kent a déclaré: «Au cours de mes années avec le duc, vous avez obtenu ce que vous avez vu. Il voyait toujours les choses comme il les parlait.

«Au cours de mes expériences avec lui, j’ai trouvé que parfois nous avions une excellente relation et d’autres fois c’était un peu glacial.

“Je l’aimais. Il y avait deux aspects de sa personnalité mais il était ce qu’il était et il n’allait jamais changer.”

M. Kent a couvert certaines des occasions les plus mémorables de l’histoire royale – y compris certaines où Philip n’était pas sur son meilleur comportement.

Un événement de 2005 semble montrer le caractère “givré” de Philip, avec M. Kent sur le côté récepteur des jurons.

En décrivant le Royal Windsor Horse Show de 2005, M. Kent a déclaré: «Il était un cavalier de calèche primé à Windsor.

JUST IN: Royal Family LIVE: Un initié affirme que les Sussex se sentent mal pour le chat d’Oprah

«J’ai commencé à rire, je ne savais pas quoi faire.

«Quoi qu’il en soit, 30 minutes plus tard, il est sorti sur un petit mini-scooter et il a sifflé et nous avons eu ces images incroyables de lui en train de rire de la tête.

«Donc il n’était pas trop bouleversé!

«Il a réalisé que nous étions sur une propriété publique. Et vous n’auriez pas pensé qu’il prononçait des obscénités 45 minutes plus tôt.

M. Kent a également souligné à quel point le duc d’Édimbourg avait un sens de l’humour méchant et essayait souvent de faire la lumière sur quelque chose lors d’une visite royale.

Il a noté comment Philip s’est moqué de sa cravate lors d’une visite au bâtiment Mirror à Holburn en 1976.

Le photographe a déclaré que le mari de la reine s’était également lancé une blague lors du 50e anniversaire du débarquement en Normandie en 1994.

M. Kent a rappelé qu’après avoir été invité à prendre du recul pour avoir une photo en solo de Sa Majesté, Philip a ri et a dit: “Je prends toujours du recul”.