Nouvelles du prince Philip: Le duc d’Édimbourg reçoit l’hommage du roi Felipe d’Espagne | Royal | Nouvelles

Le roi Felipe et la reine Letizia ont adressé le message à la reine, qu’ils appellent «chère tante Lilibet». Les deux familles royales sont en relation étroite avec le roi Constantin Ier de Grèce, l’oncle de Philippe étant l’arrière-grand-père du roi Felipe.

Les Royals à travers l’Europe ont exprimé leurs regrets du décès de Philip et offrent leurs condoléances à la reine et au peuple britannique.

Dans leur note, le roi Felipe et la reine Letizia ont écrit: «Chère tante Lilibet,

«Nous avons été profondément attristés d’apprendre le décès de notre cher oncle Philip.

«En cette période douloureuse, nous tenons à vous transmettre nos plus sincères condoléances au nom du gouvernement espagnol et du peuple, ainsi que toute notre proximité et notre soutien.

«Nous n’oublierons jamais les occasions que nous avons pu partager avec lui et l’héritage de service et de dévouement envers la Couronne et le Royaume-Uni qu’il a toujours accompli à vos côtés.

«Nos pensées et nos prières accompagnent Votre Majesté et toute la famille.»

Le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans, était l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique.

Né prince de Grèce et du Danemark, il a rejoint la Royal Navy et a servi avec distinction pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a dit: «La reine [Queen Silvia of Sweden] et j’ai été profondément attristé d’apprendre la mort de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg.

«Le prince Philip est un grand ami de notre famille depuis de nombreuses années, une relation que nous apprécions profondément.

«Son service à son pays restera une inspiration pour nous tous.

«Nous offrons nos sincères condoléances à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni.»

Un sentiment similaire a été partagé par le roi Harold de Norvège.

Dans une déclaration, il a commenté: «Nos pensées vont à la reine Elizabeth et au reste de sa famille.

«Nous adressons également nos condoléances au peuple britannique.»

Partout au Royaume-Uni et à Gibraltar, 41 coups de canon ont été tirés en hommage au prince Philip.

Les drapeaux sur les bâtiments du gouvernement britannique voleront en berne jusqu’à 08h00 le lendemain de ses funérailles.

Tous les principaux partis politiques ont temporairement suspendu la campagne pour les élections locales du mois prochain.