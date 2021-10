Nouvelles du prince William: Caring Duke dit à une ancienne femme sans-abri “vous aviez votre casquette baissée” | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge parle du tabou de la santé mentale

En 2019, le duc de Cambridge est devenu parrain de The Passage, une organisation caritative de prévention des sans-abri qui a aidé plus de 135 000 personnes en crise. Cette semaine, le futur roi, 39 ans, a aidé à distribuer des gongs lors de la cérémonie de remise des prix du 40e anniversaire à Victoria, à Londres et, lors d’un discours, a déclaré qu’il était “toujours tellement impressionné de voir et d’entendre la différence que The Passage fait dans la vie de personnes qui vivent l’itinérance.

L’événement, qui devait avoir lieu en 2020 mais reporté au milieu de la pandémie de coronavirus, a vu William interagir avec d’anciens dormeurs dans la rue qui ont changé leur vie grâce à l’association caritative pour les sans-abri.

Lors de la remise des prix, William a reconnu Nomonde Mkhwanazi, 49 ans, qu’il a rencontrée avant qu’elle ne transforme sa vie.

Le duc a partagé une rencontre touchante avec Mme Mkhwanazi, qui suit maintenant une formation d’infirmière du NHS, après l’avoir reconnue parmi les invités.

William a dit: “Tu n’as pas changé. Je me souviens de toi.

« Vraiment agréable de vous voir et de vous regarder maintenant. C’est tellement important, ce service.

“Vous aviez votre casquette baissée” Le futur roi William lors d’une rencontre touchante avec une ancienne femme sans-abri (Image: .)

Le duc de Cambridge avec Colin Chilman et Nomonde Mkhwanazi lors de la remise des prix (Image : .)

« Vous souriez plus que la dernière fois que vous avez baissé votre casquette et maintenant vous souriez. Je suis tellement content que les choses s’améliorent pour toi, vraiment content.

Dans son discours, le duc a remercié des personnes comme Mme Mkhwanazi d’être retournées à l’association caritative pour aider ceux qui pourraient se trouver dans la même situation qu’ils étaient.

Il a déclaré: «Je trouve particulièrement inspirant de rencontrer d’anciens clients qui ont été aidés par le merveilleux personnel et les bénévoles de The Passage en cas de besoin et qui sont revenus pour aider les autres maintenant qu’ils se portent beaucoup mieux eux-mêmes.

« Les 18 derniers mois de la pandémie nous ont montré à quel point nous comptons les uns sur les autres pour nous en sortir – et à quel point nos communautés peuvent être fortes lorsque nous travaillons ensemble pour faire avancer les choses. »

Le prince William lors d’une précédente visite à The Passage, soutenant leur travail avec les sans-abri (Image: .)

La célébration du 40e anniversaire a rendu hommage aux clients, au personnel de première ligne et aux bénévoles ainsi qu’aux donateurs et partisans de l’organisme de bienfaisance.

Le futur roi a rappelé les voyages qu’il avait effectués à The Passage avec sa mère, feu la princesse Diana, et son frère le prince Harry, 37 ans, alors qu’il n’était “qu’un petit garçon”.

Le prince a accompagné pour la première fois Diana, princesse de Galles, lors d’une visite à l’association caritative en 1993, alors qu’il était encore très jeune – avec son frère, le prince Harry.

Pendant son séjour, le duc de Cambridge a également reconnu Colin Chilman, 56 ans, lors d’une précédente visite – et Colin travaille maintenant dans un restaurant du centre de Londres.

Dans son discours, le duc a remercié les individus d’être revenus à l’association caritative pour aider les autres (Image: .)

M. Chilman a déclaré qu’il se souvenait du duc visitant le passage avec sa mère et son frère le duc de Sussex quand ils étaient garçons.

William a déclaré: “Colin, quel voyage. Bravo, je suis tellement content que ça se passe bien.”

M. Chilman et Mme Mkhwanazi se sont vu remettre un prix pour réalisations exceptionnelles par le membre le plus âgé de la famille royale lors d’une courte cérémonie.

M. Chilman a déclaré qu’il était “très spécial” de se voir remettre son prix par le prince et de décrire comment l’organisme de bienfaisance avait changé sa vie.

Il a déclaré: «Je me souviens avoir vu Diana il y a de nombreuses années et elle était avec ses garçons. Ils étaient si jeunes.

« J’ai aussi rencontré William il y a plusieurs années mais j’avais une longue barbe. Je suis bien content de gagner ça. Et très spécial pour l’obtenir de William.

« Je viens de faire ce que j’ai fait. D’alcoolique, j’ai arrêté tout ça, j’ai traversé une mauvaise passe et (suis) reconnaissant pour ce qui s’est passé.

La célébration du 40e anniversaire a rendu hommage aux clients, au personnel de première ligne et aux bénévoles (Image: .)

Après le voyage dans le sud de Londres, William a partagé deux images sur Instagram avec une légende marquant les célébrations du 40e anniversaire et décrivant sa “grande affection” pour l’association.

L’une des images montrait sa défunte mère lors d’une de ses visites à l’association caritative.

Il écrit : « 40 ans. 40 ans de travail qui change la vie

«Au cours des nombreuses années où j’ai visité The Passage, d’abord avec ma mère quand j’étais tout petit, j’ai développé une grande affection pour vous tous.

“Chaque fois que je viens ici, je suis touché par la chaleur et la convivialité, la dignité et le respect que vous montrez à tous ceux qui franchissent votre porte.”

Le futur monarque a également exprimé ses remerciements à tous les membres de l’association caritative pour leurs efforts visant à aider les personnes dans le besoin.

Il a ajouté: «Je suis toujours tellement impressionné de voir et d’entendre la différence que The Passage fait dans la vie des personnes sans-abri.

« Merci à tous pour votre travail continu. »