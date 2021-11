Nouvelles du prince William: Duke a repéré le tournage d’un «projet secret» dans le Surrey verdoyant | Royale | Nouvelles

William, duc de Cambridge a envoyé les fans royaux dans une frénésie alors qu’il marchait dans les rues de Surrey avec une équipe de caméramans pour filmer un « projet secret ».

The Rumble Online a écrit sur Twitter : « Alors imaginez que vous rentrez chez vous en voiture et que vous voyez le prince William filmer un projet secret au bout de votre rue !?

Rambunctious Rhino, qui a d’abord publié les images sur Tiktok, a déclaré que le prince William, 39 ans, tournait pour une « vidéo paramédicale en ligne ».

Omayma a déclaré: « Je suis tellement excité de voir ce qu’il y a derrière cela. »

Billy Douglas a écrit : « Le duc de Cambridge et futur roi William est un homme si merveilleux !

Tamara a déclaré: « Nous sommes tous intrigués maintenant. »

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry « ont tiré tous les coups » – les Sussex n’ont plus d’options alors que la famille royale « passe »

Et un utilisateur a suggéré: « On dirait la même tenue qu’il portait à Microsoft UK… »

Le duc a visité cette semaine le bureau du géant de la technologie à Reading pour découvrir comment la technologie de numérisation de l’IA peut aider à éradiquer la contrebande de produits illégaux de la faune.

C’est le dernier de ses efforts pour protéger la nature.

Aux côtés des développeurs de Microsoft, William a exploré comment le service Seeker de l’entreprise peut détecter l’ivoire caché dans des valises et ce que font les aéroports pour empêcher le trafic de produits illégaux de la faune sauvage dans leurs locaux.

C’est une période chargée pour le père de trois enfants, notamment sur le front climatique.

Il a assisté au sommet COP26 plus tôt ce mois-ci, où il a été applaudi pour l’introduction des Earthshot Prize Awards, qui ont vu cinq lauréats récompensés pour leur travail dans la lutte contre le changement climatique et les problèmes environnementaux, chacun recevant un prix de 1 million de livres sterling pour aller plus loin. développer leurs initiatives.

Et cette semaine, le duc s’est prononcé en faveur de ceux qui sont en « ligne de front » dans les territoires britanniques d’outre-mer, car les petites îles sont particulièrement vulnérables au changement climatique.

Lors d’une réunion avec des jeunes de 14 territoires britanniques d’outre-mer lors d’une réception du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, William a déclaré : « Vos contributions aux émissions mondiales sont négligeables, et pourtant vous faites face aux conséquences désastreuses de l’élévation du niveau de la mer, des changements climatiques et de la destruction de récifs coralliens.

« Le changement climatique menace la survie même des territoires, vos modes de vie et l’avenir de tous vos peuples. »

Il a insisté sur le fait que le jeune doit maintenir la pression sur leurs dirigeants pour lutter contre l’urgence climatique.