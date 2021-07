Nouvelles du prince William: Duke et Harry “ont examiné de vieux souvenirs” de Diana | Royale | Nouvelles

La majorité des gens dans les quatre plus grands pays de l’UE pensent que depuis le Brexit, les relations entre les politiciens britanniques et européens sont devenues moins cordiales. Beaucoup pensent également que l’UE est toujours déterminée à punir le Royaume-Uni pour son départ. Les résultats d’une enquête exclusive pour Euronews par Redfield et Wilton […] More