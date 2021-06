Nouvelles du prince William: Duke et Kate sont continuellement comparés au prince Harry et Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Graham Smith a déclaré à Express.co.uk que le prince Harry et Meghan Markle feront partie de la couverture médiatique royale pendant des années et que le chemin que le couple a choisi sera comparé à la route royale du prince William et Kate. Republic est une organisation qui milite pour l’abolition de la monarchie.

M. Smith a déclaré: “Je pense que toutes les histoires sur les difficultés rencontrées par les frères et les histoires sur le dévoilement du mémorial de Diana, diverses autres histoires continuent de remonter.

“Premièrement, Meghan et Harry ne partiront pas, ils feront toujours partie de la couverture royale pendant de nombreuses années à venir.

“[They will be] un rappel continu de ces accusations qui ont été soulevées, un rappel continu que les princes peuvent simplement s’éloigner et faire autre chose.

“Et un contraste continu entre Harry et Meghan d’un côté et William et Kate de l’autre.

“Je pense donc que cela va être un gros problème.”

Les fans royaux étaient initialement enthousiasmés par l’idée d’un “Fab Four” au sein de la famille royale composée de la jeune génération, les Cambridges et les Sussex, lorsque Meghan a épousé Harry.

Cependant, selon le commentateur royal Richard Fitzwilliams, le concept “Fab Four” qui regroupait le duc et la duchesse de Cambridge avec le duc et la duchesse de Sussex était “imparfait”, car Kate et le prince William ont des “personnalités différentes” de Meghan Markle et du prince Harry.

Il a également déclaré à Express.co.uk que le duc et la duchesse de Cambridge soutenaient Meghan Markle lorsqu’elle a rejoint la famille royale.

“Tout le concept des ‘fab four’ était imparfait.”

Le commentateur royal a ajouté: “La version des événements de Finding Freedom implique que les Cambridges auraient pu faire plus.

“Les faits sont qu’ils ont eu des avenirs différents, ils ont des personnalités très différentes.

“Je pense que cela s’est reflété dans ce que nous savons, mais il peut probablement y avoir beaucoup de choses que nous ne savons pas.”