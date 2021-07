Nouvelles du prince William: Duke félicité pour son apparition en solo lors d’un événement annuel de polo | Royale | Nouvelles

Vendredi, le duc de Cambridge a assisté à une collecte de fonds annuelle au Guards Polo Club, aidant à collecter des “fonds importants” pour les organisations caritatives qu’il soutient. Le fondateur et PDG de Tusk – un organisme de bienfaisance africain pour la conservation – s’est rendu sur Twitter pour féliciter les efforts du duc lors du match de cette année.

Charlie Mayhew a tweeté: “Tellement reconnaissant à #PrinceWilliam d’avoir participé à la Royal Polo Charity Cup d’aujourd’hui au @guardspoloclub en collectant des fonds importants pour @tusk_org et ses autres organisations caritatives à un moment où la collecte de fonds a été si difficile.”

Les fans royaux sur la plate-forme de médias sociaux ont rejoint M. Mayhew pour applaudir le prince.

Une personne a écrit : « C’est notre futur roi !

Un autre utilisateur a ajouté: “Enfin le polo à nouveau.”

Un troisième commentateur a déclaré: “J’aime voir la famille et les traditions et les bons comportements et les bons sports.”

L’Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2021 est un événement annuel de collecte de fonds qui rassemble certains des plus grands noms du polo.

Le palais de Kensington a publié un communiqué annonçant l’implication de William dans le match avant vendredi.

Il a déclaré: “Le duc de Cambridge participera à la Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2021 au Guards Polo Club, le vendredi 9 juillet.

“L’argent généré ira à des organisations telles que Centrepoint, East Anglia Children’s Hospices (EACH), Family Action, Fields in Trust, The Forward Trust, London Air Ambulance, Mountain Rescue England and Wales et Tusk.”