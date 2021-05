Nouvelles du prince William: Duke rougit alors qu’une ancienne militaire demande un baiser lors de sa visite en Écosse | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge était en Écosse après avoir été nommé Lord Haut Commissaire de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse. Lors de sa visite au foyer de soins Queen’s Bay Lodge, Betty Magee a laissé William rougir après avoir exigé un baiser.

Alors que William s’asseyait à la table de Mme Magee dans l’enceinte de la maison de retraite, elle a déclaré: “Il est de coutume dans ces régions d’embrasser une femme sur la joue.”

William a alors répondu: “Oh tu es gentil.

“Vous allez me faire rougir.”

L’ex-militaire a alors persisté et a demandé un bisou auquel William a promis un baiser quand “les règles se relâchent”.

Il lui a dit: “Quand les règles se relâcheront davantage, je reviendrai et je t’embrasserai sur la joue, Betty.”

Après avoir parlé à d’autres OAP et à leurs familles, il est retourné voir Mme Magee et son plus vieil admirateur a tenté sa chance à nouveau.

William a dit: “Betty, je ne sais pas qui flirte le plus, moi ou toi.

«Te parler me fait rougir.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry a émis un avertissement de confidentialité sur les confessions de la famille royale de Duke

«Je pourrais aller le chercher dans le bon sens.

“Il va un peu bien.”

Betty, qui a un arrière-petit-enfant et trois petits-enfants, a emménagé dans la maison de soins en septembre dernier.

Elle a servi dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le duc s’est également essayé au travail du bois en visitant le projet communautaire Grassmarket en Écosse.

William a pris le thé avec plusieurs membres qui lui ont dit comment le projet Grassmarket les avait aidés à les soutenir pendant la pandémie.

Il a déclaré au groupe: «Nous devons maintenir le sentiment de cette communauté après la pandémie.

«Même en conduisant à Londres en ce moment, vous pouvez vraiment ressentir cet esprit communautaire parce qu’il n’y a pas de touristes, c’est comme si tout le monde y vit, et nous devons maintenir ces valeurs.»

William a commencé une visite d’une semaine en Écosse vendredi et la duchesse de Cambridge le rejoindra lundi pour le reste de la tournée.