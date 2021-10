Nouvelles du prince William: Duke vérifie le nom de Harry dans une rare démonstration d’unité dans le discours de la statue de Diana | Royale | Nouvelles

La semaine dernière, le prince Harry, 37 ans, a raté une réception au palais de Kensington pour remercier les donateurs qui ont offert une statue de sa défunte mère, la princesse Diana. Alors que le duc de Sussex est rentré au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue en juillet, il est resté en Californie avec son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants pour l’événement le plus récent.

Mais malgré l’absence de Harry à la réception, le prince William a pris les rênes et a parlé au nom de lui-même et de son frère.

Parlant du discours du prince William, une source a déclaré au Sun: « C’était très intime et doux.

« Il y avait un vrai esprit de famille puisque plusieurs des 17 filleuls de Diana étaient également là.

« William a fait un brillant discours en disant merci de sa part et de Harry et combien ils étaient heureux tous les deux avec la statue.

« Il a mentionné Harry par son nom.

« Les frères se parlent à peine, mais il est clair que la statue de la princesse Di a fait du bien. »

Le dévoilement de la statue avait eu lieu à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana.

La statue a été dévoilée dans le jardin englouti du palais, en présence du prince Harry et du prince William.

LIRE LA SUITE: Kate amène une nounou en vacances avec George, Charlotte, Louis

Mais la semaine dernière, la réception a eu lieu dans le Sunken Garden of the Palace – permettant au prince William de remercier les amis et les donateurs qui ont joué un rôle important dans la construction de la statue.

Le prince William – ainsi que Kate, la princesse Charlotte, le prince Louis et le prince George – sont tous en vacances pendant la pause de mi-session des enfants en octobre.

Les membres de la famille royale avaient été aperçus à l’extérieur de la suite Windsor à l’aéroport d’Heathrow jeudi après-midi.

En plus de la famille, leur nounou – Maria Teresa Turrion Borrallo – a été aperçue avec eux alors qu’ils se trouvaient à l’aéroport.

Prince George et Prince Charlotte sont tous deux élèves à Thomas’s Battersea et sont actuellement en vacances à mi-parcours.

Leurs vacances à mi-parcours sont du 21 octobre au 29 octobre.