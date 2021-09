Nouvelles du prince William: le «coup d’État» de Duke fait pression sur Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge et l’ancien maire de New York ont ​​uni leurs forces pour rédiger un article d’opinion pour USA Today afin de sensibiliser au changement climatique. M. Bloomberg, dont la valeur est estimée à 60 milliards de dollars (46,3 milliards de livres sterling), travaillera également en tant que conseiller mondial des lauréats du prix Earthshot – un projet environnemental lancé par William l’automne dernier.

L’initiative créée en octobre 2020 vise à reconnaître les solutions, les idées et les technologies qui « réparent la planète » et cinq prix d’un million de livres sterling seront décernés pour mettre en œuvre les plans réussis chaque année pour la prochaine décennie.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a salué la réussite du duc pour s’assurer les services de l’ancien candidat à la présidence des États-Unis.

L’expert royal a également souligné les succès précédents de William et a souligné son influence sur la Chine en interdisant la vente d’ivoire il y a quatre ans.

M. Fitzwilliams a insisté sur le fait que cette décision “montre encore une fois à quel point le mécénat royal peut donner des résultats énormes” et dans un coup apparent au duc et à la duchesse de Sussex, il a ajouté que cela “souligne également l’énorme attrait qu’a la royauté”.

Plus récemment, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont effectué un voyage à New York et ont assisté à une réunion avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, et ont regardé le concert Global Citizen Live à Central Park.

M. Fitzwillaims a reconnu les aventures du couple, telles que leur tristement célèbre interview avec Oprah Winfrey, ainsi que leurs amis de premier plan, dont l’ancien président américain Barack Obama.

Mais l’expert royal s’est demandé s’ils pourront utiliser leurs relations aussi bien que le duc de Cambridge l’a démontré.

M. Fitzwilliams a également affirmé que les Sussex “semblaient obsédés par eux-mêmes” et a suggéré que Meghan et Harry auraient pu être plus prospères s’ils n’avaient pas quitté The Firm.

Il a déclaré : « Le travail d’Harry avec Invictus a été beaucoup aidé par les Obama.

“Il a cependant été remarqué que les Sussex n’étaient pas présents à la fête du 60e anniversaire de Barack Obama.

«Ce sera fascinant de voir si Harry et Meghan sont réellement capables d’utiliser leurs contacts pour de bon, comme William l’a clairement fait.

“Ils ont marqué avec l’interview d’Oprah bien sûr, mais cela a été profondément destructeur et a beaucoup nui à la famille royale, il n’a pas non plus réussi à gagner aux Emmys où il a été nominé.

« Leur visite à New York a été très médiatisée, mais revenir en jet après avoir prêché sur le changement climatique a conduit à des accusations évidentes d’hypocrisie.

« Michael R Bloomberg est l’un des philanthropes les plus connus de New York et un ancien maire, ainsi que l’un des hommes les plus riches du monde et il aide William à atteindre un objectif sérieux pour nous aider tous.

“Harry et Meghan semblent obsédés par eux-mêmes, s’ils étaient restés en tant que membres de la famille royale senior, combien plus, on se demande, auraient-ils pu accomplir pour les autres.”