Nouvelles du prince William: le duc de Cambridge a critiqué pour une demande «énergique» et «louches» de la BBC | Royal | Nouvelles

Au cours du podcast Royally Obsessed, Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont discuté de la déclaration du prince William concernant l’interview Panorama de la princesse Diana en 1995 avec Martin Bashir. Mme Fiorito a dénoncé l’appel du duc de Cambridge à ne plus jamais diffuser l’interview, la qualifiant de «louche» et déclarant qu’elle la faisait «ramper».

Mme Bowie a déclaré: «Pensez-vous que cette émission devrait être diffusée à nouveau?

“C’était aussi une partie intéressante de la déclaration du prince William, suggère-t-il qu’elle ne devrait plus jamais être diffusée ou suggère-t-il que chaque fois que vous en parlez, vous devez donner le contexte?”

Mme Fiorito a répondu: “On dirait qu’il suggère assez énergiquement de ne pas le rediffuser.

«Je pense que cela devrait toujours l’être, cela fait partie de nos archives historiques des événements qui se sont produits.

LIRE LA SUITE: La reine félicitée pour son leadership après que la famille royale ait été touchée par une “ grenade ”

“Je ne pense pas que quoi que ce soit devrait être effacé de ce disque, cela semble assez louche.”

Elle a ajouté: «Que le futur roi suggère quelque chose comme ça, ça me fait ramper la peau.

“Je ne pense pas qu’une sorte de retrait des artefacts de l’histoire devrait se produire, cela semble faux.”

Plus tôt ce mois-ci, le duc de Cambridge a publié une déclaration critiquant Martin Bashir pour sa conduite en obtenant l’entretien avec sa mère.

Il a poursuivi: «Mais ce qui m’attriste le plus, c’est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu’elle avait été trompée.

“Elle a été ratée non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles.

«Je suis fermement convaincu que ce programme Panorama n’a aucune légitimité et ne devrait plus jamais être diffusé.

“Il a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres.”