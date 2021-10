Nouvelles du prince William: le duc de Cambridge lance un appel de ralliement passionné dans le discours d’Earthshot | Royale | Nouvelles

Le prix est un « nouveau prix mondial pour l’environnement, conçu pour inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des 10 prochaines années ». ». Il a exhorté les gens à se sentir « inspirés et à agir et exiger ».

Il a déclaré: « Quelle nuit cela a été. J’espère que tous ceux qui nous regardent comprennent mieux les défis urgents auxquels notre planète est confrontée cette décennie décisive.

« J’espère que nos gagnants Earthshot vous ont montré qu’il n’y a pas de place pour le désespoir.

« Vous devriez vous sentir inspiré pour agir et exiger que les solutions que vous avez vues ce soir reçoivent tout le soutien dont elles ont besoin.

« Je veux dire quelque chose à tous les jeunes qui regardent ce soir.

« Pendant trop longtemps, nous n’avons pas fait assez pour protéger la planète pour votre avenir, mais Earthshot est fait pour vous.

« Nous allons agir. Nous allons trouver les solutions pour réparer notre planète.

« S’il vous plaît, continuez à apprendre. Continuez à exiger le changement. Et ne perdez pas espoir.

« Nous allons relever ces défis. »

Le duc de Cambridge a ensuite révélé où se tiendra le prix Earthshot de l’année prochaine.

Il a ajouté: « Maintenant, j’espère que vous conviendrez que Londres et le Royaume-Uni ont fait beaucoup de show pour notre première année, donc pour la deuxième année, nous devons passer le relais à un pays dont le leadership est essentiel pour nos cinq Earthshots.

« Où mieux que la nation qui a inspiré le moonshot il y a toutes ces années.

« Je suis ravi d’annoncer que le prix Earthshot se rendra aux États-Unis d’Amérique en 2022. »

Le père de William, le prince Charles, s’est rendu sur Twitter pour commenter l’événement.

Il a déclaré : « Je suis très fier de mon fils, William, pour son engagement croissant envers l’environnement et l’ambition audacieuse du prix Earthshot.

« En tant que monde, nous devons nous rassembler pour inspirer, réinventer et construire l’avenir durable dont nous avons désespérément besoin. »

Il a signé le tweet : « SAR le prince de Galles ».

