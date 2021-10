Nouvelles du prince William: le duc et le prince Charles sont invités à cesser de «laisser des bombes verbales» | Royale | Nouvelles

S’adressant à GB News samedi, l’écrivain du magazine Majesty a déclaré qu’il était important que le duo père et fils évite de devenir « trop ​​politique » avec leurs opinions sur le changement climatique s’ils veulent être de futurs rois. Ses commentaires interviennent après que le prince de Galles « comprenne la frustration » des manifestants d’Isulate Britain et d’Extinction Rebellion tandis que le prince William a critiqué la nécessité pour les plus riches du monde de donner la priorité à la résolution des problèmes sur Terre et non au tourisme spatial dans un coup brutal contre Jeff Bezos, Elon Musk et les programmes de tourisme spatial respectifs de Richard Branson.

Mme Aston a claqué : « La reine est verte ! Au fil des ans, elle s’est donné beaucoup de mal pour s’assurer que les ampoules LED sont utilisées.

« Elle a réduit la façon dont le pouvoir est utilisé dans son palais. »

Mais l’expert royal a poursuivi en disant à quel point, contrairement à la reine, le prince Charles est « devenu beaucoup trop politique au fil des ans ».

Mme Aston a suggéré: «Il a écrit des lettres à des gens alors qu’il aurait dû se taire.

JUST IN Sarah Ferguson ferme les yeux de joie alors qu’elle publie des photos d’anniversaire privées

« Certains d’entre nous pensent qu’il aurait mieux fait de continuer à avoir des conversations avec ses bégonias !

« Et bien sûr, vous avez raison, le problème est qu’il est le prochain monarque. »

Elle a ajouté : « Va-t-il continuer à lâcher des bombes verbales ? Alors bien sûr, ses propres fils faisaient beaucoup de ça !

Les commentaires de Mme Aston font suite à une observation récente du prince de Galles qui a déclaré qu’il comprenait la frustration des groupes climatiques Insulate Britain et Extinction Rebellion, mais a qualifié leur action de « n’est pas utile, je ne pense pas, de le faire d’une manière qui aliène personnes ».

LIRE LA SUITE Royal Family LIVE : Meghan Markle et le prince Harry doivent faire une « rupture nette » et abandonner les titres

Le prince Charles a déclaré: « Je comprends totalement la frustration, la difficulté est de savoir comment diriger cette frustration d’une manière plus constructive que destructrice. »

Les commentaires du duc de Cornouailles ont précédé une interview que le prince William a donnée à la BBC avant le premier Earthshot Prize, un concours qu’il a lancé avec Sir David Attenborough, qui récompense un prix en espèces aux individus et aux groupes qui proposent des solutions qui aident considérablement l’environnement.

Dans l’interview, il a claqué: « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre. »

Le futur roi a ajouté qu’il n’avait « absolument aucun intérêt » à aller dans l’espace avant d’exprimer ses inquiétudes quant à l’impact environnemental du tourisme spatial.

A NE PAS MANQUER

Kate et William canalisent la «facilité de Diana avec les gens ordinaires» [INSIGHT]

La violation du protocole de Kate et William « a montré qu’ils pouvaient diriger » [REVEAL]

Camilla a envoyé des codes secrets pour montrer que Meghan Markle était acceptée [ANALYSIS]



Il a ajouté qu’il existe une « question fondamentale » sur le coût carbone des vols spatiaux.

Les commentaires interviennent après qu’il a été révélé que Charles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge devraient tous assister au sommet de l’ONU sur le changement climatique COP26 à Glasgow fin octobre.

Le prince de Galles a souligné à quel point la conférence, où des délégués du monde entier prendront des engagements pour lutter contre le changement climatique, est « un salon de la dernière chance » et ce serait « un désastre » si les dirigeants mondiaux ne se réunissaient pas pour s’attaquer au problème. du changement climatique.

Le sommet se déroulera du 31 octobre au 12 novembre 2021.