Nouvelles du prince William: les images «honnêtes» de William et Kate sont différentes de celles de Harry et Meghan | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont célébré leur 10e anniversaire de mariage en partageant une série de doux portraits du couple enlacé ainsi qu’une vidéo ludique de leurs enfants. Le couple a été capturé dans la cour du palais de Kensington par le célèbre vivaneau Chris Floyd, surtout connu pour avoir pris des portraits d’icônes des années 1990, notamment Oasis, Supergrass et The Verve. Le photographe de portrait Glenn Gratton a comparé leur portrait au portrait récent du duc et de la duchesse de Sussex, publié le jour de la Journée internationale de la femme et montrant le prince Harry berçant Meghan pendant qu’elle tenait leur fils Archie dans ses bras.

Le photographe Misan Harriman a partagé la jolie photo peu de temps après la diffusion de leur interview d’Oprah, où ils ont annoncé qu’ils attendaient une fille.

M. Harriman auparavant, Meghan et Harry étaient “tellement à l’aise pour discuter et être dans le moment qu’ils n’étaient pas pleinement conscients qu’il tournait un morceau d’histoire”.

Cependant, M. Gratton a fait valoir que la photo de Harry et Meghan était peu susceptible d’être aussi naturelle que celle de Kate et William, comme il l’a dit à FEMAIL: “La différence est donc assez claire parce que Harry et Megan sont si très conscients et soucieux des relations publiques avec beaucoup de leurs images que ils envoient.

“Ces images sont généralement en noir et blanc pour commencer – et un travail de post-production assez important a été fait – discrètement mais clairement sur leurs images.”

M. Gratton a ajouté que les photos de Kate et William étaient “belles” car elles “n’essayaient pas tellement”.

Il a déclaré: “Ni l’un ni l’autre ne peuvent être critiqués, mais bien sûr, William et Kate n’essaient pas tellement, avec une approche plus honnête et directe de leurs images qui sont envoyées au public.”

M. Gratton a comparé cela à la photo de Harry et Meghan, où il a dit qu’ils semblaient «posés».

Il a dit: “Harry et Megan sont tellement posés et trop considérés, pourtant William et Kate sont plus naturellement assis détendus l’un avec l’autre parce que ce n’est pas mis en scène.”

Aina Gomez, photographe principale de Family Memento, a convenu que Kate et William étaient moins «complexes».

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry se préparent au chaos avec une nouvelle émission télévisée à la bombe demain

Au cours de la dernière décennie, Kate et William ont accompli beaucoup de choses ensemble, puisqu’ils ont accueilli trois enfants: le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 3 ans.

Cependant, l’année dernière n’a pas été simple pour le couple royal.

Le couple de Cambridge a été contraint de faire face aux retombées de Meghan et Harry qui ont envoyé des ondes de choc à travers le cabinet en démissionnant, en tant que membres de la famille royale, ainsi que de la rupture de William avec son frère et de l’interview de la bombe des Sussex avec Oprah.

Les Sussex ont également plongé la monarchie dans la crise il y a des semaines quand ils ont accusé la famille royale de racisme et l’institution de ne pas avoir soutenu Meghan lorsqu’elle était suicidaire.

Kate a été publiquement désignée par Meghan comme l’avoir fait pleurer à l’approche de son mariage en 2018 dans un désaccord sur les robes de demoiselle d’honneur.

Meghan a déclaré: «Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit parce que c’était une semaine vraiment difficile du mariage et qu’elle était bouleversée par quelque chose.

«Quelques jours avant le mariage, Kate était bouleversée par quelque chose. Oui, le problème était correct concernant les robes de demoiselle d’honneur. “

Kate n’a pas répondu publiquement aux allégations, mais Buckingham Palace a déclaré plus tard que “les souvenirs peuvent varier”.

William a également été le premier royal à dénoncer ces allégations en déclarant aux journalistes que la famille royale n’était “pas une famille raciste”.