Nouvelles du prince William: William et le prince Harry se sont disputés ” férocement ” contre Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Le prince William pourrait ne pas « faire confiance » au prince Harry, affirme Dampier

Robert Lacey a exploré la relation tendue de Harry et William dans les nouveaux chapitres mis à jour de son livre de 2020, Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult. L’auteur a écrit que le couple avait eu un appel téléphonique en colère, qui s’est terminé lorsque Harry a raccroché après que William l’a confronté à des allégations d’intimidation contre Meghan qu’il avait entendues d’un assistant principal du palais en 2018. trouble de stress traumatique (TSPT) dû à l’environnement « toxique ».

Les affirmations précèdent le fait que les frères devraient se rencontrer pour le dévoilement d’une statue de leur mère, la princesse Diana, au palais de Kensington, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire la semaine prochaine.

M. Lacey a écrit: «Lorsque Harry s’est enflammé pour défendre furieusement sa femme, le frère aîné a persisté.

“Harry a éteint son téléphone avec colère, alors William est allé lui parler personnellement.

“Le prince était horrifié par ce qu’on venait de lui dire sur le comportement présumé de Meghan, et il voulait entendre ce qu’Harry avait à dire.

William et Harry ont eu une dispute « féroce et amère » contre Meghan Markle (Image: GETTY)

“La confrontation entre les frères était féroce et amère.”

Buckingham Palace a enquêté sur les allégations d’intimidation, le Times rapportant hier qu’elles étaient toujours “en cours”.

Un porte-parole des Sussex a répondu aux allégations en affirmant qu’ils étaient victimes d’une “campagne de diffamation calculée basée sur une désinformation trompeuse et préjudiciable”.

Ils ont ajouté que la duchesse était « attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible d’intimidation et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes ».

LIRE LA SUITE: Le prince William a hérité d’une énorme somme de Diana le jour de son anniversaire après un retard

Les frères auraient ramé sur Meghan (Image: GETTY)

Harry a également parlé de sa relation avec son frère, qui fête aujourd’hui son 39e anniversaire, et son père lors de sa première conversation avec Oprah en mars.

Il a déclaré : « J’étais piégé, mais je ne savais pas que j’étais piégé.

“Mais au moment où j’ai rencontré Meg, et nos mondes sont entrés en collision de la manière la plus étonnante, puis [I began] pour voir à quel point le système est piégé, comme le reste de ma famille.

“Mon père et mon frère, ils sont piégés.

A NE PAS MANQUER

Archie “ne deviendra jamais un prince” dans le dernier coup porté à Harry et Meghan [INSIGHT]

La fureur du prince William contre le prince Charles dans une dispute avec la loi européenne sur Kate [REVEALED]

« Ils sont si grands ! » Les fans royaux laissés sidérés par George [PICTURES]

On pense que Harry et William se rencontrent pour le dévoilement de la statue de leur mère (Image: GETTY)

“Ils ne peuvent pas partir, et j’ai une énorme compassion pour cela.”

Il a également ajouté que sa relation avec son frère William était « espacée » mais qu’il l’aimait jusqu’au bout.

Harry a déclaré: “Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux. C’est mon frère. Nous avons vécu l’enfer ensemble.

“Je veux dire, nous avons une expérience partagée. Mais nous sommes sur des chemins différents.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont révélé des tensions entre les frères (Image: EXPRESS)

William a été le premier royal à s’exprimer publiquement après la diffusion de l’interview car il a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Harry.

Le palais de Buckingham a également rapidement répondu que la reine était « attristée » par leurs revendications, mais a ajouté que « les souvenirs peuvent varier ».

Il n’a pas encore été confirmé si Harry s’envolerait pour le Royaume-Uni depuis sa nouvelle maison californienne pour le dévoilement de la statue de Diana.

Il est également peu probable que Meghan accompagne son mari et pourrait plutôt rester aux États-Unis avec Lilibet et leur fils de deux ans Archie.

Charles a partagé une douce photo de William alors qu’il célèbre son 39e anniversaire aujourd’hui (Image: CLARENCE HOUSE)

La duchesse a accordé une rare interview sur NPR Weekend, qui a été enregistrée avant la naissance de Lili et diffusée hier.

En parlant de son nouveau livre The Bench, elle a révélé qu’elle avait également acheté à Harry son propre banc en cadeau pour sa première fête des pères.

Elle a déclaré: “Je trouve souvent, et surtout au cours de la dernière année, je pense que beaucoup d’entre nous se rendent compte de tout ce qui se passe dans le calme.

“Dans l’histoire, j’observe cet amour entre mon mari et notre fils, et j’imagine ce que ce sera car ils auront de plus en plus de moments partagés à mesure que notre fils grandit, donc de se gratter un genou à avoir le cœur brisé, quel qu’il soit, qu’ils se remettent toujours à ce banc et qu’ils aient ce moment pour se lier. “