Nouvelles du Royaume-Uni : Andrew Doyle exhorte les Britanniques à se lever pour réveiller un « précédent » | Royaume-Uni | Nouvelles

S’exprimant dans son émission Free Speech Nation, l’animateur de GB News a lancé un avertissement sévère selon lequel la liberté d’expression est plus que jamais critiquée alors qu’il apparaît que le SNP, la police et le gouvernement britannique se livrent à de plus en plus d’incidents de « censure dangereuse » et annuler la culture. M. Doyle a déclaré que le “précédent” était créé par des actions telles que le projet de loi sur les crimes de haine du SNP, qui pourrait voir des personnes arrêtées à domicile pour “discours légaux mais préjudiciables” et que la police aurait également le pouvoir de poursuivre pour “des crimes non motivés par la haine”. comme ayant une “base de données de langage offensant” doit être défendu ou il a affirmé que le Royaume-Uni est confronté à un avenir incertain.

M. Doyle a déclaré : « Le soutien croissant à la censure est une préoccupation majeure et bien que nous vivions toujours dans une société libre, nous ne pouvons pas nous permettre d’être complaisants.

« Chaque fois que nous voyons une tentative de miner nos libertés, nous devons prendre position. »

Il a claqué : « Qui décide de ce qui est nocif ?!

«En Écosse, cette année, le SNP a présenté son nouveau projet de loi sur les crimes haineux qui pourrait voir des personnes poursuivies pour des choses qu’elles disent dans l’intimité de leur propre maison.

JUST IN Helen Lederer soutient les affirmations de Saunders qu’Ab Fab ne serait pas fait à l’ère éveillée “Je comprends”

« Ou les pièces d’écriture traînées devant les tribunaux si leurs représentations dramatiques sont jugées susceptibles d’attiser la haine.

« Ces gens n’apprécient-ils vraiment pas les dangers de permettre à l’État d’enfermer ses citoyens s’ils décident que leur discours est haineux ?

« Ne voient-ils vraiment pas quel genre de précédent cela crée ? »

Il a ajouté que la police britannique enregistrait “déjà” des “incidents haineux non criminels” qui peuvent empêcher les gens d’obtenir un emploi à l’avenir, ce qui, selon lui, est un autre exemple des dangereux précédents établis.

LIRE LA SUITE La guerre culturelle «définit» pour la Grande-Bretagne alors que le pays se divise dans une énorme «bataille des valeurs» pour l’avenir

Il a déclaré : « Un futur gouvernement sans scrupules pourrait décider que la critique de ses politiques est offensante et que se passe-t-il alors ?

“En matière de législation, l’ambiguïté est la dernière chose que vous voulez.

« La prochaine fois que vous lirez que quelqu’un a été arrêté pour avoir commis une erreur de genre, ou traduit en justice pour avoir cité des paroles de rap sur Instagram ou a été condamné à une amende pour une blague, tout cela s’est produit ces dernières années … Vous devriez dire quelque chose à propos de il.

“Parce que la liberté d’expression doit être pour tout le monde, et le prix que nous payons pour vivre dans une société libre, c’est que certaines personnes diront des choses que nous n’aimons pas… et le genre de dépassement de l’État dont je parle est assez rare, mais si jamais cela devient la norme, ce sera notre complaisance qui sera à blâmer.”