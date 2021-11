Nouvelles du Royaume-Uni : Le conducteur avec 27 points sur son permis est toujours autorisé sur les routes du Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus de 200 conducteurs du Cheshire ont accumulé plus de 12 points de pénalité sur leur permis. Cependant, ils conduisent toujours avec un permis DVLA valide. Normalement, si un conducteur reçoit 12 points de pénalité sur son permis dans les trois ans, il risque une disqualification pendant au moins six mois.

Mais 222 chauffeurs du Cheshire ont dépassé ce montant.

Ces conducteurs sont toujours autorisés à utiliser leurs véhicules sur les routes britanniques.

Un conducteur, en particulier, a accumulé 27 points de pénalité sur son permis.

Ce conducteur a pour l’instant échappé à une interdiction.

Les conducteurs peuvent également recevoir des points de pénalité pour conduite en état d’ivresse, ce qui donne de trois à 11 points.

La plupart des conducteurs sont disqualifiés pour au moins six mois s’ils totalisent 12 points ou plus en trois ans.

Cependant, les tribunaux peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans certains cas.

Ceux qui ont plus de 12 points de pénalité peuvent continuer à conduire s’ils sont en mesure de prouver des circonstances atténuantes.

Certains conducteurs peuvent être exclus d’une interdiction s’ils signalent des difficultés financières extrêmes.

La DVLA a déclaré que les conducteurs avec 12 points ne sont autorisés à conserver leur permis que « dans un petit pourcentage de cas ».

Ils ont déclaré que la plupart de ces cas discrétionnaires impliquaient des cas où l’exclusion entraînerait des « difficultés exceptionnelles ».