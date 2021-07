Nouvelles du Royaume-Uni : Patel s’apprête à proposer un centre d’immigration au milieu de l’Atlantique | Politique | Nouvelles

Le nouveau projet de loi sur la nationalité et les frontières permettrait aux migrants arrivant au Royaume-Uni sans autorisation d’être envoyés sur l’île située à plus de 7 000 km du Royaume-Uni. Cela survient alors que le gouvernement britannique intensifie sa réponse à l’immigration au Royaume-Uni après une légère hausse au cours de l’année écoulée qui a vu des migrants effectuer des voyages mettant leur vie en danger à travers la Manche. Mme Patel a déclaré qu’il y aurait désormais des poursuites pénales pour les migrants arrivant “sciemment” au Royaume-Uni sans autorisation et des peines plus sévères imposées aux trafiquants d’êtres humains.

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur a déclaré : « Pendant trop longtemps, notre système d’asile défaillant a rempli les poches des vils gangs criminels qui trompent le système.

“Ce n’est pas juste pour les personnes vulnérables qui ont besoin de protection ou pour le public britannique qui la paie.

« Il est temps d’agir.

“Cette législation répond à ce que le peuple britannique a voté à maintes reprises – pour que le Royaume-Uni prenne le contrôle total de ses frontières.”

JUST IN « La Chine et l’UE devraient travailler ensemble », affirme Xi Jinping lors de sa rencontre avec Merkel et Macron

Elle a ajouté: “Cela ouvre la voie à un système juste mais ferme qui brisera le modèle commercial des gangs qui facilitent les voyages dangereux et illégaux vers le Royaume-Uni.

“Tout en accélérant le renvoi de ceux qui n’ont pas le droit d’être ici.”

Les nouveaux plans radicaux verront le renvoi des demandeurs d’asile vers des centres offshore où ils pourront être hébergés pendant que leurs demandes ou leurs appels sont en cours de traitement.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le projet de loi contiendrait « les changements les plus radicaux apportés au système d’asile en panne depuis des décennies ».

LIRE LA SUITE Des images terrifiantes «sans compromis» montrent des talibans avec de toutes nouvelles armes et véhicules américains

En plus des plans pour les demandeurs d’asile eux-mêmes, Mme Patel prévoit également de riposter contre les pays d’origine d’où les migrants ont voyagé dans le but d’aller à la racine de la responsabilité.

Les plans visent à punir les pays qui refusent de reprendre leurs propres citoyens en adoptant un nouveau « pouvoir de contrôler la disponibilité des visas » pour les entrants légaux au Royaume-Uni.

L’île de l’Ascension, un territoire britannique d’outre-mer, compte 806 habitants et est située à 800 miles de l’île la plus proche de Sainte-Hélène.

Un nombre record de migrants ont effectué le voyage périlleux dans de petits bateaux jusqu’à présent cette année, avec près de 6 000 atteignant le Royaume-Uni au cours des six premiers mois de 2021.

Le chiffre total pour 2020 était de 8 417.