Nouvelles du rugby au Pays de Galles : un garçon de six ans « a vomi » lors du tout premier match par un fan « ivre » | Royaume-Uni | Nouvelles

Joey, six ans, était « tellement excité » de regarder le match de rugby Pays de Galles contre Australie samedi avec ses parents. Cependant, la nuit a été gâchée après qu’un homme, qui était assis derrière lui, a vomi partout – y compris sur lui.

Maman Sophie Delaney, affirme que l’homme était tellement ivre qu’il « n’a pas dit un mot après » ni même reconnu ce qu’il avait fait.

Mme Delaney, de Chepstow dans le Monmouthshire, au Pays de Galles, a déclaré que son « fils était en larmes face à moi » après être tombée malade « sur tout le dos, son manteau, sur moi et sur le sol ».

Elle a déclaré que le fan « s’était effondré sur son siège » au stade de la Principauté de Cardiff et « évidemment très, très ivre ».

Elle a raconté à BBC Radio Wales comment son fils avait également renversé un verre sur lui plus tôt.

Mme Delaney a déclaré: « C’était vraiment difficile car il était évident qu’il demandait à partir, mais j’ai pensé » si nous partons maintenant, ce sera le sentiment qui nous restera « .

« Je ne voulais pas que ça soit notre dernier souvenir.

« Je luttais vraiment contre mes larmes parce qu’il était tellement bouleversé, j’étais bouleversée, mon mari était bouleversé et un peu en colère, et je les retenais pour m’assurer qu’il allait bien. »

Des personnes se seraient rassemblées et auraient passé des mouchoirs et du gel antibactérien après que le vomi ait frappé le jeune garçon.

LIRE LA SUITE: Carol Vorderman étourdit alors qu’elle partage son soutien au rugby gallois

« Donc, l’expérience dans son ensemble était incroyable et il est ravi d’y retourner. »

La Welsh Rugby Union a déclaré qu’elle examinerait les rapports du steward sur l’incident, selon la BBC.

Ils ont déclaré: « Plus de 275 000 fans ont assisté aux matchs de la série des nations d’automne et la grande majorité des fans s’amusent de manière responsable et attentionnée.

« C’est une politique pour notre personnel d’intervenir si les gens sont visiblement en état d’ébriété – cela se produit dans trois domaines principaux: les tourniquets où les gens peuvent se voir refuser l’entrée, au point de vente s’ils essaient d’acheter de l’alcool et dans la cuvette du stade. »

Le match de samedi a vu le Pays de Galles remporter une victoire spectaculaire 29-28 sur l’Australie.

Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive du Pays de Galles à l’automne après sa victoire 38-21 sur les Fidji la semaine précédente.

Le Pays de Galles a devancé l’Argentine après la défaite complète 53-7 de l’équipe sud-américaine contre l’Irlande à Dublin hier.

La France est également montée au cinquième rang après son impressionnante victoire 40-25 sur les All Blacks, tandis que l’Australie est tombée à la sixième place après sa défaite à Cardiff.