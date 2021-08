Nouvelles du site : Alors, où est notre critique de Baldo ?

in

Image : Équipe des siestes

Baldo: The Guardian Owls – un magnifique RPG inspiré de Ghibli de Naps Team – est sur notre radar depuis quelques années maintenant, et cela fait un certain temps qu’il n’a pas été mis en évidence dans le Nintendo Indie World Showcase de mars 2020.

Initialement prévu pour le lancement l’été dernier, sa date de sortie révisée du 27 août 2021 est allée et venue la semaine dernière et les lecteurs aux yeux d’aigle auront noté un manque de critique sur le site. En fait, si vous avez suivi les progrès du jeu, vous avez peut-être remarqué un manque de critiques dans tous les domaines – au moment de la rédaction, les pages Metacritic pour le jeu sur toutes les plateformes sont dépourvues d’opinion critique.

Étant un jeu très attendu, nous avons contacté les développeurs italiens Naps Team plus tôt dans le mois pour leur demander si le code de révision préalable au lancement serait disponible. En tant que petite équipe qui publie elle-même un jeu sur plusieurs plates-formes, il n’est pas inhabituel que les choses aillent jusqu’au bout, mais le code n’était pas disponible et nous avons fini par acheter le jeu lors de sa sortie vendredi dernier. Depuis, nous travaillons sur la révision.

Au cours de notre partie jusqu’à présent, nous avons rencontré des problèmes et des bugs révolutionnaires. Nous avons finalement réussi à franchir une porte qui ne fonctionne pas (merci, reddit), mais c’est loin d’être fluide avec la version actuelle.

L’équipe Naps a discuté sur Twitter et Facebook d’un correctif bientôt disponible qui résoudra vraisemblablement ces problèmes :

* XBOX ONE * Mise à jour 1.0.0.5 disponible

Correction d’un bug de chargement majeur.

HotFix 1 avec tous les bogues connus corrigés sera disponible dans les prochains jours pour toutes les autres plates-formes et XBox One (1.0.0.6) également. pic.twitter.com/WQTOTqWsnt— Baldo (@BaldosTale) 30 août 2021

Comme vous pouvez le voir, un correctif a été déposé sur Xbox hier et nous espérons que la première mise à jour Switch (l’un des nombreux correctifs à venir) suivra bientôt.

Compte tenu du fait que notre progression est au point mort et que les mises à jour sont imminentes, nous retarderons la publication de notre revue Baldo jusqu’à ce que nous ayons pu tester la nouvelle version du jeu et la terminer. Nous ne pouvons pas préciser le moment auquel vous pouvez vous attendre à l’examen, mais soyez assuré que nous y travaillons.

Faites-nous savoir si vous avez joué à Baldo et comment vous le trouvez jusqu’à présent avec un commentaire ci-dessous.