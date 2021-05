Nouvelles du SNP: Boris envoie un message à Sturgeon sur la nécessité de «résister au nationalisme» | Monde | Nouvelles

Sturgeon discute de l’avenir du pays au Parlement écossais

M. Johnson a appelé à la fin d’une approche désunie de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et a déclaré que les pays devraient résister au nationalisme pour protéger le monde contre des menaces similaires à l’avenir. Et il a fait un parallèle entre la maladie et la peste au début du poème épique d’Homère L’Iliade.

Dans son discours au sommet du G20 sur la santé, M. Johnson a déclaré: «Près de 2 800 ans plus tard, le monde a été aussi désunis, je le crains, qu’Achille et Agamemnon.

«Et je pense que le moment est venu de se rassembler et de vaincre la pandémie et d’en prévenir une autre.

“Le moment est venu de s’éloigner des tentations du nationalisme concurrent et de réaffirmer à la place le pouvoir, le devoir, la nécessité pour les nations d’agir ensemble, en construisant une défense collective contre l’ennemi commun de la maladie.”

Le discours de Boris Johnson était probablement un message à peine voilé à Nicola Sturgeon (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon continue de faire pression pour un référendum sur l’indépendance (Image: GETTY)

M. Johnson n’a nommé ni l’Écosse ni Mme Sturgeon au cours de son discours.

Cependant, ses propos semblent faire partie d’une stratégie visant à opposer l’accent mis par son gouvernement sur la récupération du coronavirus avec la pression continue du SNP pour un soi-disant IndyRef2.

S’exprimant après les élections de Holyrood du 6 mai, M. Johnson, qui estime que la question a été réglée par le référendum de 2014 qui a vu les Écossais voter de 55% à 45% contre l’indépendance, a déclaré au Telegraph: «Je pense que ce décompte est toujours en cours et nous ‘ll faudra voir ce qui se passe. J’ai écouté attentivement les élections écossaises.

Un sondage Survation le mois dernier a indiqué une majorité contre l’indépendance (Image: GETTY)

«J’ai l’impression que le SNP s’est éloigné de l’idée d’un référendum, et je pense très sagement.

«Parce que je ne pense pas que ce soit le moment d’avoir plus de querelles constitutionnelles, de parler de déchirer notre pays, alors qu’en réalité les gens veulent guérir notre économie et rebondir ensemble. C’est ce que veulent les gens. »

Se référant spécifiquement à la possibilité d’un vote dans un proche avenir, il a ajouté: «Je pense qu’un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent. Laissez-moi en rester là.

Nicola Sturgeon devant Bute House (Image: GETTY)

UKBoris Johnson s’entretient avec un membre de l’équipage lors d’une visite au HMS Queen Elizabeth aujourd’hui (Image: GETTY)

S’adressant à M. Johnson par téléphone après les élections, Mme Sturgeon a déclaré à M. Johnson qu’un autre référendum sur l’indépendance était inévitable après que son parti ait remporté une victoire électorale retentissante, bien qu’il n’ait pas atteint une majorité globale.

Dans une déclaration publiée par la suite, le porte-parole officiel de Mme Sturgeon a déclaré: «La Première ministre a réitéré son intention de faire en sorte que le peuple écossais puisse choisir son propre avenir une fois la crise terminée.

“Elle a précisé que la question d’un référendum est maintenant une question de quand – pas si.”

Résultats des élections écossaises (Image: Express)

Elle a par la suite déclaré à la BBC qu’il serait “absurde et complètement scandaleux” que le gouvernement britannique prenne des mesures juridiques pour arrêter un référendum.

Le Premier ministre écossais a fait valoir que pour Londres, utiliser la «force de la loi» pour empêcher un vote reviendrait à dire que l’union de 300 ans entre l’Angleterre et l’Écosse n’était plus basée sur le consentement, ajoutant: «Je ne pense pas nous allons y arriver.”

En vertu de la loi écossaise de 1998 – qui a créé le parlement écossais et délégué certains pouvoirs à Édimbourg depuis Londres – toutes les questions relatives à «l’Union des royaumes d’Écosse et d’Angleterre» sont réservées au parlement britannique.

Fichier d’information de Nicola Sturgeon (Image: Express)

En vertu de la loi, le parlement britannique peut accorder au gouvernement écossais le pouvoir de tenir un référendum, un processus qui a été utilisé pour permettre au plébiscite de 2014 de se dérouler et qui, selon Sturgeon, devrait se dérouler à nouveau pour un nouveau référendum.

En dépit de manquer de peu la majorité à Holyrood, les partis indépendantistes dominent néanmoins le Parlement écossais.

Les Verts, comme le SNP, soutiennent l’Écosse en se séparant du Royaume-Uni.