Nouvelles du SNP: Boris Johnson a soutenu l’indépendance alors que la campagne est « bien avancée » | Politique | Nouvelles

Sturgeon dit de « laisser tomber l’obsession de l’indépendance » en 2019

Le chef adjoint du SNP, Keith Brown, s’est adressé aux membres lors de la conférence virtuelle du parti et a lancé un appel pour qu’ils reproduisent le succès des élections écossaises de mai lors du vote du conseil local de l’année prochaine. Les délégués assistant à l’événement virtuel ont été invités à contacter les électeurs indécis sur l’indépendance de l’Écosse en vue d’un deuxième référendum sur la question. M. Brown a déclaré : « Je sais, encore une fois, que nous pouvons compter sur notre armée d’activistes pour retirer le vote du SNP afin d’obtenir un autre résultat électoral retentissant – et un autre grand pas sur notre chemin vers l’indépendance.

« Mes amis, je peux vous dire ceci : cette campagne pour l’indépendance est bien lancée.

« Et je vous promets que nous n’abandonnerons pas tant que nous n’aurons pas gagné ce référendum. »

Le chef adjoint du SNP a également porté un énorme coup au Premier ministre Johnson et à son gouvernement du parti conservateur, insistant sur le fait qu’ils savent qu’ils « ne peuvent pas faire obstacle à la volonté démocratique de l’Écosse ».

Il a insisté sur le fait que combiner le résultat des élections de Holyrood au début du mois de mai avec une victoire aux prochaines élections locales permettrait au SNP de « mettre la pression sur le gouvernement britannique au sujet de notre demande légitime d’un référendum ».

M. Brown a déclaré aux délégués : « Les Johnson et les Goves de Westminster savent qu’ils ne peuvent pas s’opposer à la volonté démocratique de l’Écosse. « Et ce que nous savons, c’est que Boris Johnson cède toujours à la pression – il suffit de regarder la scandaleuse affaire Owen Paterson.

« Les actions du premier ministre sont bien plus éloquentes que les paroles.

« Lorsque le premier ministre a dû choisir entre protéger l’intégrité d’un mandat élu ou protéger son ami, il a choisi de changer les règles pour protéger un collègue.

« Et quand la pression est montée, il a cédé et a fait demi-tour à nouveau. »

Le chef adjoint du SNP a également affirmé que « les conservateurs ne se soucient pas de l’Écosse » tout en insistant sur le fait que « l’Écosse doit échapper à tout cela ».

Il a conclu : « Mes amis, la simple vérité est que les conservateurs ne se soucient pas de l’Écosse.

« Ils ne se soucient pas des gens de la classe ouvrière. Ils ne se soucient pas de ceux dont ils ont réduit le crédit universel de 20 £ par semaine.

« Ils ne se soucient pas de ceux qui ont perdu leur emploi lorsqu’ils ont mis fin prématurément à leur congé.

« Ils ne se soucient pas de ceux qui luttent contre un système d’immigration inhumain qui empêche les gens de prendre un emploi dans des entreprises criant pour les travailleurs à cause de l’obsession du Brexit des conservateurs.

« L’Ecosse a besoin d’échapper à tout cela. »

Mais Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne pro-britannique Scotland in Union, a lancé une attaque cinglante contre les appels renouvelés à l’indépendance de l’Écosse, qui s’accompagnent d’une variante de Covid potentiellement dévastatrice en cours d’identification.

Elle a déclaré: « Se vanter qu’une nouvelle campagne pour diviser l’Écosse et briser le Royaume-Uni est en cours le jour où des avertissements sont émis au sujet d’une nouvelle variante de Covid est tout simplement extraordinaire.

« Les ministres du gouvernement devraient se concentrer sur la reprise et la reconstruction de notre NHS et de nos services publics, sans être obsédés par la constitution.

« En tant que membre du Royaume-Uni, nous sommes plus forts ensemble, protégeant des millions d’emplois et de moyens de subsistance, investissant davantage dans les écoles et les hôpitaux et garantissant que nous pouvons construire une reprise qui ne laisse aucune communauté de côté. »

Lors d’une interview avec la rédactrice politique de la BBC Laura Kuenssberg plus tôt cette semaine, Mme Sturgeon a déclaré que le SNP « avait l’intention de prendre les mesures » qui permettront la tenue d’un référendum sur l’indépendance avant la fin de 2023.

Elle espère que l’Écosse sortira de la phase « aiguë » de la pandémie de Covid au début de l’année prochaine pour permettre à l’Écosse de se concentrer à nouveau sur son avenir.

Le Premier ministre écossais a déclaré: « Lorsque l’Écosse envisage à nouveau le meilleur avenir pour le pays, nous le faisons non pas à l’ombre d’une pandémie qui fait et a fait trop de vies, mais alors que nous nous remettons de cela et que nous tournons nos esprits à la tâche positive et optimiste de savoir comment construire un pays meilleur ?

« Cela signifie que l’Écosse doit choisir qui prend ces décisions, ne pas se voir imposer quelqu’un comme Boris Johnson et décider par nous-mêmes. »

Mme Sturgeon a également insisté sur le fait que son objectif actuel est de reconstruire l’Écosse à partir des dommages infligés par la pandémie.

Elle a ajouté: « Nous ne voulons pas que les gens prennent une décision massive sur l’avenir du pays alors que nous nous inquiétons toujours des couvre-visages et que nous nous testons tous les jours avant d’aller quelque part. »