Nouvelles du SNP: Fury alors que le parti « gaspille » 1,2 million de livres sterling d’argent public sur CARS | Politique | Nouvelles

Les chiffres officiels du gouvernement ont révélé qu’entre février 2019 et mars 2020, le gouvernement a dépensé 1 211 084 £ en frais de véhicule non spécifiés. Près de 100 000 £ de ces coûts (96 480 £) sur ce total ont été payés au constructeur de voitures électriques Tesla, qui appartient à Tesla et a été poursuivi par des allégations de violations des droits des travailleurs, selon Scottish Labour. Les chiffres montrent que 17 paiements – dont sept s’élevaient à 28 304,93 £ – ont été versés à The Colt Car Company, basée à Cirencester.

Huit paiements de 31 029,90 £ chacun ont été versés à The Leven Car Company, et six paiements totalisant près de 270 000 £ ont été versés à Clelands of the Borders Limited, un concessionnaire Volvo de Galashiels, en Écosse.

Deux paiements de 26 183,07 £ et 27 814,33 £ ont été effectués à Toyota, tandis qu’un seul paiement de 43 045,20 £ a été effectué à Western Commercial, un concessionnaire Mercedes-Benz de Broxburn, en Écosse.

Les travaillistes écossais, dirigés par Anas Sarwar, ont lancé une attaque fulgurante contre le SNP sur la pertinence de cette utilisation de l’argent public, qu’ils ont qualifiée de “gaspillage”.

Le porte-parole des finances du parti, Daniel Johnson, a accordé une attention particulière aux près de 100 000 £ versés à Tesla et a qualifié cela de gifle pour le peuple écossais alors que des milliers de personnes luttent pour joindre les deux bouts.

Les travaillistes écossais, le montant d’argent dépensé pour les voitures dans un laps de temps si court “ne fait pas que soulever des sourcils, cela alarme”, et exigent des réponses du SNP sur le “gaspillage époustouflant de l’argent public”,

M. Johnson a déclaré: «C’est une somme d’argent époustouflante versée aux constructeurs automobiles en si peu de temps – nous avons besoin de réponses du gouvernement sur comment et pourquoi chaque centime a été dépensé.

« Gaspiller près de 100 000 £ sur Tesla alors que des milliers d’Écossais luttent pour joindre les deux bouts est une gifle pour le peuple écossais.

«Bien sûr, le gouvernement doit dépenser de l’argent sur les coûts des véhicules, mais le montant d’argent payé en si peu de temps ne fait pas que faire sourciller, il alarme.

LIRE LA SUITE: Macron et Merkel remettent l’ultimatum de Boris au G7 sur le Brexit

« Nous avons besoin de réponses du gouvernement sur ce gaspillage d’argent public, et nous en avons besoin maintenant. »

Un porte-parole du gouvernement écossais a confirmé que tous les véhicules étaient des véhicules de pool, utilisés uniquement pour des affaires officielles et avaient été achetés dans le cadre de plans plus larges de réduction des émissions de carbone.

Les dépenses d’investissement pour les véhicules sont largement cohérentes avec les années précédentes et sont nécessaires pour respecter l’engagement d’éliminer progressivement les voitures à essence et diesel de la flotte du secteur public d’ici 2025, en remplaçant les véhicules à combustible fossile par des véhicules rechargeables ou entièrement a déclaré le gouvernement écossais.

Un porte-parole a déclaré: «Nous nous engageons à éliminer progressivement les voitures à essence et diesel de la flotte du secteur public d’ici 2025 et à remplacer les véhicules à combustible fossile par des véhicules rechargeables ou entièrement électriques, le cas échéant. Cela est démontré par notre investissement accru dans les véhicules électriques à très faibles émissions, qui représentent désormais 51 % de la flotte actuelle globale (et 100 % de la flotte actuelle de Government Car Service). »

Les conclusions choquantes viennent avec un ancien chef du parti conservateur écossais prédisant que Nicola Sturgeon ne sera pas le chef du SNP d’ici les prochaines élections parlementaires dans le pays en 2026.

Jackson Carlaw a déclaré à Express.co.uk qu’il ne s’attendait pas à ce que le premier ministre actuel se présente aux élections de 2026 à Holyrood.

Le conservateur écossais a ajouté que le temps au pouvoir de l’actuel premier ministre écossais est déjà passé et que le SNP voudra aller de l’avant.

M. Carlaw a déclaré: “Je soupçonne que les prochaines élections parlementaires écossaises ne verront pas Nicola Sturgeon.

“Je pense qu’il viendra un moment où le parti lui-même pensera qu’il est temps pour elle de passer à autre chose.

“Je soupçonne que cela se produira si elle accepte un poste dans une organisation.

“Elle a elle-même dit à un moment donné qu’elle espérait avoir un autre travail en elle.

“La politique n’est jamais éternelle pour personne, je pense que les gens jugeront généralement que le moment est venu.

“Évidemment, je sens que c’est venu, c’est déjà venu et reparti.”