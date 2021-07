Nouvelles du SNP: Fury alors que le programme d’emploi de 100 millions de livres sterling de Nicola Sturgeon ne paie pas UN SEUL PENNY | Politique | Nouvelles

Le premier ministre écossais a promis 100 millions de livres sterling en septembre 2020, mais le ministre de l’Emploi, Richard Lochhead, a révélé qu’aucun paiement ne serait effectué avant septembre 2021. Les partis d’opposition ont accusé les ministres du gouvernement écossais d’avoir fait des promesses creuses à la suite des révélations révélées dans une question écrite de Holyrood posée. par le porte-parole de Scottish Conservative Energy et Net-Zero, Liam Kerr.

Le MSP du nord-est de l’Écosse a déclaré: «Le SNP parle mais ne marche tout simplement pas et cela met une fois de plus en évidence un autre exemple de mauvaise gestion.

«Alors que nous cherchons à accélérer notre reprise économique et à tenir nos promesses de net-zéro, le SNP se contente de laisser ces fonds essentiels au repos pendant une période aussi clé.

“C’est une autre fausse promesse verte d’un parti qui est trop obsédé par la séparation pour se soucier de quoi que ce soit d’autre.

« Des travaux doivent être faits pour débloquer ces fonds vitaux afin que les objectifs puissent être atteints tout en ouvrant de nouvelles voies industrielles. »

Monica Lennon MSP, porte-parole du parti travailliste écossais pour le climat, a ajouté : « Les ministres du SNP doivent continuer leur travail.

“Nicola Sturgeon a présidé à un échec du plan d’emplois verts et elle doit lancer ce programme de toute urgence.”

La réponse écrite de Richard Lochhead a déclaré : « Au 25 juin 2021, aucun projet spécifique n’avait été financé pour 2021-2022. »

Il a également souligné que Scottish Enterprise était en train de lancer un appel aux emplois verts aux entreprises avant que le financement ne soit alloué.

Le Premier ministre a déclaré qu’une partie du programme du gouvernement écossais consistait à créer des “emplois verts” dans le cadre d’une “reprise verte” et a décidé de consacrer 100 millions de livres sterling au cours des cinq prochaines années au Fonds pour les emplois verts.

Sur le fonds, la moitié des fonds promis sont destinés à être distribués par des agences d’entreprises gouvernementales, dont Scottish Enterprise, tandis que les 50 millions de livres sterling restants sont sous le contrôle direct des ministres écossais.

En réponse, un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Toutes les subventions en capital accordées dans le cadre d’un appel aux entreprises doivent suivre une procédure régulière.

« Le développement du Fonds pour les emplois verts a eu lieu au début de 2021, avec un appel aux entreprises le 22 mars et un processus de candidature en mai et juin. Les candidatures sont actuellement en cours d’examen et nous prévoyons que les candidats retenus recevront des subventions plus tard cette année.