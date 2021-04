Nouvelles du SNP: IndyRef2 a fustigé la question de la BBC alors que les plans 2023 étaient rejetés | Politique | Nouvelles

L’épisode d’hier soir de l’émission Fiona Bruce était une spéciale électorale écossaise, alors que les gens votent le 6 mai. La première question de la nuit était de savoir si Westminster devrait autoriser Holyrood à organiser un référendum sur l’indépendance écossaise si le SNP, ou une autre indépendance -partie de soutien, forme un gouvernement.

Ryan, un membre de l’auditoire, a visé un autre référendum sur l’indépendance et a déchiré les propositions du SNP concernant le moment où le vote aurait lieu.

Il a déclaré: «Il semble que nous ayons un choix très simple dans le prochain parlement, si nous le passons à débattre d’une question qui en réalité a été résolue il y a près de sept ans.

«Et je sais que les gens feront valoir que des choses se sont passées depuis, mais on nous a dit à l’époque que c’était un vote unique et nous avons voté, et nous avons voté pour rester au Royaume-Uni.

«Je ne comprends tout simplement pas comment vous pouvez faire valoir que nous allons nous remettre de cette pandémie, mais en même temps vous allez passer deux ans, je pense que les propositions du SNP disent maintenant qu’elles vont attendre maintenant (pour tenir un référendum) jusqu’en 2023. »

Dans son manifeste, le SNP a déclaré qu’il viserait à organiser un référendum sur l’indépendance «une fois la crise Covid passée» et d’ici la fin de 2023.

Ryan a ensuite déclaré qu’il préférerait qu’un référendum ait lieu immédiatement après les élections, et a ajouté: «Au moins Alex Salmond et le parti Alba disent qu’ils vont simplement continuer, ils aimeraient en faire un juste après le élection et je le ferais en fait, je ne serais pas fan de cela, mais je serais d’accord avec cette approche.

«Cela semble être le meilleur choix à faire, mais je pense que ce n’est qu’un choix simple: la récupération, ou débattre de quelque chose dont nous débattons déjà depuis quelques années.

“Et je ne vois vraiment pas comment cela va changer quoi que ce soit.”

Le membre de l’auditoire a pris la parole en réponse au chef adjoint du SNP, Keith Brown, qui a déclaré que Westminster n’avait «aucune autorité» pour empêcher un référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

Il a ensuite déclaré, en réponse à l’idée qu’un Holyrood dirigé par le SNP serait un «gouvernement sauvage», que «le gouvernement sauvage ou renégat de ce pays est le gouvernement britannique.

«Ils ont été emmenés devant la Cour suprême qui a annulé la décision de tenter de proroger le parlement britannique, ils ont signé des accords internationaux avec l’UE auxquels ils ont immédiatement renoncé par la suite.

«Eh bien, je pense qu’essayer d’empêcher le Parlement de se réunir est assez insensé pour moi, et le fait est que les gens qui devraient décider s’il y a un référendum sont le peuple écossais.»

Cela intervient alors que le sondage d’IndyRef2 montre une avance pour le «non» à l’indépendance.

Le sondage de Savanta ComRes du 20 avril montre que 44% soutiennent l’indépendance et 48% la rejettent.

Avec huit pour cent disant qu’ils ne sont pas sûrs, cela donne au vote «non» une avance de quatre pour cent.

Le sondage de YouGov du même jour a vu 39% dire «oui» à l’indépendance et 45% dire «non».

Alors que 16 pour cent se disent indécis, le «non» mène de six points.