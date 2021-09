Nouvelles du SNP : la facture de 8 millions de livres sterling de Sturgeon pour les bureaux à l’étranger faisant la promotion de l’indépendance de l’Écosse | Politique | Nouvelles

Les chiffres révélés dans une question à Holyrood ont montré que le gouvernement écossais dirigé par le SNP avait budgétisé 8 139 000 £ pour employer 52 membres du personnel dans huit centres à travers le monde au cours de l’exercice 2021/22. Leur objectif est de « renforcer les relations internationales de l’Écosse » avec des bureaux à Berlin, Washington, Paris, Pékin, Dublin et Ottawa et Bruxelles ainsi que dans la capitale britannique.

Les ministres nationaux devraient dépenser le plus pour leur siège à Bruxelles, siège de la Commission européenne, avec 17 personnes employées pour un coût de 2,3 millions de livres sterling par an.

Ailleurs, leur base londonienne coûtera 2,2 millions de livres sterling avec 14 employés, tandis que leur siège à Washington dispose d’un budget de 805 000 livres sterling avec quatre employés.

Les ministres du SNP cherchent également à étendre leur portefeuille dans le monde entier suite à un pacte avec les Verts écossais à un coût supplémentaire d’au moins 1 million de livres sterling par an.

Le projet d’accord de leur accord de type coalition décrit les objectifs des bases gouvernementales dans la capitale danoise Copenhague et Varsovie en Pologne.

Daniel Johnson, porte-parole du Scottish Labour pour les finances, a déclaré que la facture de 8,1 millions de livres sterling était « alléchante »

Il a ajouté : « Si ces bureaux sont axés sur le commerce, pourquoi se trouvent-ils dans des villes administratives telles que Washington, Ottawa et Berlin plutôt que dans les centres commerciaux de New York, Toronto et Francfort.

« Je crains que la réponse n’ait plus à voir avec la posture politique que l’utilité économique.

« À une époque où nous ne pouvons pas équiper d’ambulances, terminer les ferries ou même ramasser les poubelles des gens dans notre plus grande ville, le plan d’expansion de ces bureaux à l’étranger est inimaginable.

Dans le plan 2020-21, les responsables affirment que les parties prenantes et les influenceurs bruxellois « comprennent également la position distincte de l’Écosse sur son droit de choisir son avenir constitutionnel ».

Les conclusions interviennent alors que la commission de la Constitution, de l’Europe, des affaires extérieures et de la culture du Parlement écossais a lancé une enquête sur la politique des affaires extérieures du gouvernement écossais.

L’enquête examinera comment les ministres nationalistes devraient s’engager avec l’Union européenne et le reste du monde après le départ du Royaume-Uni de l’UE.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Notre présence internationale est encore plus importante à la suite du Brexit et des dommages qu’il cause à notre économie, nos emplois et notre commerce – et pour soutenir une reprise verte après la pandémie de COVID-19.

« Les efforts visant à attirer les investissements de nos bureaux tant au pays qu’à l’étranger ont contribué à augmenter les investissements directs étrangers en Écosse de 6 % en 2020, contre une baisse de 12 % dans l’ensemble du Royaume-Uni.»