Nouvelles du SNP : Le chef du Conseil s’est moqué d’avoir imputé le problème des rats de Glasgow à Margaret Thatcher | Politique | Nouvelles

Susan Aitken a été ridiculisée pour avoir suggéré que la Dame de fer – décédée en 2013 et ayant quitté ses fonctions en 1990 – était responsable des « défis » actuels auxquels la plus grande ville d’Écosse était confrontée. Cela a été considéré comme une tentative de détourner les critiques auxquelles la ville dirigée par le SNP a été confrontée quelques jours seulement avant le début du sommet de l’ONU sur le climat COP26.

Certains craignent que l’événement ne soit entaché d’une action revendicative, tandis que d’autres s’inquiètent de l’état « sale » de la ville.

Lors d’une séance de témoignages avec la commission des affaires écossaises aujourd’hui, Mme Aitken a cherché à minimiser les critiques, affirmant que « toutes les villes ont des rats ».

Cependant, elle a admis plus tard qu’à « une, peut-être deux » occasions récentes, des employés municipaux ont été hospitalisés après de « petits incidents » au cours desquels ils ont eu « des contacts très mineurs avec un rat ».

Cherchant à détourner la pression sur le conseil municipal dirigé par des nationalistes, elle a déclaré que bon nombre des « défis » auxquels Glasgow était confrontée étaient « un héritage de notre passé post-industriel lorsque le gouvernement Thatcher s’est éloigné et a abandonné, et laissé dans la négligence, les communautés à travers la ville ».

LIRE LA SUITE: Brexit EN DIRECT: l’UE tourne la vis La rangée de l’article 16 explose

« Susan Aitken doit maintenant arrêter les excuses et produire de toute urgence des solutions – non seulement pour la COP26 dans une semaine, mais pour les habitants de Glasgow qui vivent ici toute l’année. »

Lors d’échanges colériques, Mme Aitken a accusé les députés d’avoir lancé des attaques « gratuites » contre Glasgow et a affirmé que Douglas Ross, le chef conservateur écossais, « insultait » les Glasgow.

Cela est venu après qu’il ait interrogé Mme Aitken sur « les poubelles qui débordent, les rats dans les rues » et qu’il a rapporté que des employés du conseil avaient été emmenés à l’hôpital après avoir été en contact avec des rats lors de la collecte des ordures.

Pensez-vous que Mme Thatcher est à blâmer ? Cliquez ici et dites-nous ci-dessous.

Elle a affirmé que les problèmes de rues sales n’étaient pas uniques à Glasgow et avaient été aggravés par la pandémie.

« Il y a eu, je pense, un, peut-être deux au plus, petits incidents où il y a eu un incident de santé et de sécurité, et un employé a été emmené par précaution à l’hôpital pour ce qui était un contact très mineur avec un rat », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas du jamais vu. »