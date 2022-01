Nouvelles du SNP: le député de Sturgeon, John Swinney, a fait un rapport sur le «tournage» anti-anglais de Covid | Politique | Des nouvelles

Les cas de Covid ont augmenté à travers le Royaume-Uni en raison de la propagation rapide de la variante Omicron, Nicola Sturgeon ayant imposé des restrictions aux Écossais. Cependant, alors que l’Écosse a enregistré des cas inférieurs à ceux de l’Angleterre, les experts ont déclaré que le pays se trouvait dans le «pire des cas» avec la variante.

John Swinney, également vice-premier ministre du SNP, est apparu jeudi sur l’émission Good Morning Scotland de BBC Radio Scotland pour vanter le succès de l’Écosse dans la lutte contre Covid.

Il a suggéré au programme que les taux de Covid en Écosse étaient inférieurs à ceux de l’Angleterre en raison des mesures supplémentaires introduites au nord de la frontière.

M. Swinney a cité les chiffres de l’Office for National Statistics (ONS), qui montraient qu’un Écossais sur 40 était infecté contre un sur 25 en Angleterre.

Il a ensuite ajouté que les chiffres étaient « la preuve la plus solide que les mesures prises en Écosse protègent la population de Covid ».

Il est apparu après la diffusion que les chiffres auxquels M. Swinney faisait référence étaient antérieurs à la mise en œuvre des restrictions par le gouvernement écossais.

La chef adjointe des travaillistes écossais, Jackie Baillie, a depuis dénoncé M. Swinney à la UK Statistics Authority, écrivant qu’elle était « profondément inquiète » d’entendre les statistiques prétendument déformées.

Dans la lettre adressée au président du chien de garde, Sir David Norgrove, elle a déclaré: « Je suis profondément inquiète d’entendre John Swinney MSP, vice-premier ministre et secrétaire du Cabinet pour Covid Recovery, utiliser à tort les statistiques d’avant la période des fêtes pour suggérer que des restrictions à travers l’Écosse, introduit par le gouvernement écossais, n’a fait que 1 Écossais sur 40 a contracté le COVID-19, contre 1 sur 25 en Angleterre.

« Le vice-premier ministre a cité une enquête sur les infections au COVID-19, publiée par l’Office for National Statistics (ONS) le 31 décembre 2021, en faisant cette affirmation erronée.

« Les données correspondaient à la semaine se terminant le 23 décembre 2021, lorsque les restrictions n’étaient pas en place et que les règles en Écosse et en Angleterre étaient en grande partie les mêmes. En réalité, la dernière enquête sur les infections de l’ONS, jusqu’à la semaine se terminant le 31 décembre 2021, montre que 1 dans 20 Écossais ont contracté COVID-19.

« Ces statistiques contrastent fortement avec le récit présenté par M. Swinney sur BBC Radio Scotland – Good Morning Scotland mardi matin. »

Mme Baillie a ensuite déclaré à propos de sa décision de dénoncer M. Swinney: « La confiance du public dans les actions du gouvernement écossais est d’une importance primordiale, mais elle risque d’être érodée en raison de l’utilisation sélective et erronée des statistiques par des personnalités telles que M. Swinney.

« Le gouvernement écossais a le devoir de présenter au peuple écossais les faits tels qu’ils sont, et non tels qu’il souhaiterait qu’ils soient.

« Les travaillistes écossais continueront de demander des comptes à ce gouvernement pour s’assurer que le peuple écossais obtient tous les faits qu’il mérite. »

Mme Sturgeon a déclaré que M. Swinney avait utilisé les données les plus récentes disponibles à l’époque et a ajouté: « J’ai cité dans ma déclaration d’aujourd’hui des données qui, d’après ce que je comprends, ont été publiées pendant que je parlais, c’est un semaine plus à jour – il y aura toujours un décalage – qui, je pense, montrera toujours qu’un sur 20, bien que très, très élevé, est certainement encore plus bas qu’en Angleterre.

Cela survient après que Humza Yousaf, secrétaire écossais à la Santé, a déclaré que les taux de cas de Covid dans le pays sont conformes au pire des cas.

M. Yousaf a confirmé que les infections sont au plus haut niveau prévu dans un document de preuves publié début décembre.

Il a averti le programme Good Morning Scotland de la BBC Radio que le pic n’était pas encore arrivé et que les chefs de la santé prenaient déjà des décisions « exceptionnellement difficiles » sur la priorité des soins.

Il a ajouté: « Nous nous dirigeons certainement vers le pic et nous nous attendons à cela dans les prochaines semaines.

« Si vous vous souvenez de l’article que nous avons publié début décembre, nous sommes clairement dans le pire des cas en termes de niveaux d’infection. »

Le Royaume-Uni a enregistré 179 756 nouveaux cas de Covid et 231 décès le 6 janvier.

L’Écosse a enregistré 11 360 cas et 18 décès le même jour.

Cela survient alors que les données de l’ONS suggèrent qu’environ 1,3 million de personnes au Royaume-Uni ont un « long Covid ».

Parmi eux, 892 000 ont attrapé le virus pour la première fois il y a au moins 12 semaines et 506 000 il y a au moins un an.