Nouvelles du SNP: le député qui a abandonné Sturgeon a admis des «questions sans réponse» | Politique | Nouvelles

Le député d’Alba, Kenny MacAskill, a déclaré que les questions telles que la monnaie et les relations futures de l’Écosse avec l’UE n’avaient pas été abordées par le parti depuis 2014. Les politiques ont été décrites pour la dernière fois dans le livre blanc de 2013 sur une Écosse indépendante avant le vote de 2014 et la croissance durable 2016 du SNP. Rapport de la Commission.

Le parti a déclaré que l’Écosse utiliserait la livre sterling comme “étape temporaire avant la création d’une monnaie écossaise”, tandis qu’une Écosse séparatiste rejoindrait progressivement l’UE.

Mais le manque de détails a été critiqué par les syndicalistes et les chefs du SNP ont refusé de discuter davantage des politiques à l’approche des élections de 2021 à Holyrood.

L’ancien ministre écossais de la Justice, M. MacAskill, a ajouté : “Nous n’avons pas répondu aux questions clés depuis 2014 – quelle est notre monnaie, comment traitons-nous avec l’Union européenne maintenant que nous en sommes sortis, comment avons-nous une relation avec le reste du Royaume-Uni.

“Ces questions sont essentielles pour gagner un référendum, elles n’ont pas été réglées, elles ne seront pas réglées par le SNP.”

M. MacAskill, qui a souligné que l’indépendance est ce que l’Écosse “doit rechercher”, a également déclaré que la campagne d’indépendance du SNP devait changer.

S’exprimant sur le podcast Through a Scottish Prism, le député d’East Lothian a suggéré que le SNP utilise le Parlement écossais comme “plate-forme” pour proposer un deuxième référendum et consacrer plus de temps aux débats.

Actuellement, M. MacAskill a affirmé qu’il n’y avait eu qu’un échange de mots occasionnel sur la question entre les politiciens de Holyrood lors de la session hebdomadaire des questions du premier ministre qui impliquait des MSP indépendantistes exigeant un ordre de l’article 30 de Westminster.

Un vote pour un deuxième référendum sur l’indépendance pourrait avoir lieu en demandant à Westminster une ordonnance de l’article 30, qui donne temporairement à Holyrood le pouvoir d’appeler un tel vote.

Il a ajouté à propos de l’échec: “Nous allons en payer le prix fort en termes de ce qui s’en vient en termes d’austérité et d’actions de Westminster.”

Le SNP a refusé de se fier aux propos de M. MacAskill.