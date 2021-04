Nouvelles du SNP: «Le gouvernement écossais en effondrement» après que le parti a été déchiré pour la montée en puissance | UK | Nouvelles

Mme Sturgeon a été confrontée aujourd’hui à des questions sur son bilan national alors qu’elle milite pour l’indépendance. Sophy Ridge de Sky News a demandé: “J’ai été désireux dans cette interview de revenir sur votre bilan au gouvernement parce que c’est important.” Vous demandez au peuple écossais de vous faire confiance pour diriger une Écosse indépendante. Vous êtes clairement un communicateur exceptionnel et vous avez de bonnes notes d’approbation. “Mais, regardez les faits: record de décès dus à la drogue après 14 ans de gouvernement SNP, encore de grandes inégalités en matière d’éducation, le taux le plus élevé de décès dans les foyers de soins de Covid au Royaume-Uni.”

Mme Sturgeon a effectivement assumé la responsabilité de l’épidémie de drogue qui sévit en Écosse, admettant que le SNP «n’avait pas fait les choses correctement».

Mais elle a insisté sur le fait qu’une «grande amélioration» avait été obtenue en matière d’éducation malgré la persistance des inégalités.

Une critique courante du SNP est son bilan de promesses non tenues.

C’est un thème du débat politique écossais depuis 2009, lorsque le parti a abandonné son engagement de 2007 de supprimer la taxe d’habitation.

Puis le chef du parti, Alex Salmond, est rapidement tombé sous le coup d’un assaut.

Le secrétaire aux Finances de l’époque, John Swinney, a blâmé le ralentissement économique, les coupes de Westminster et l’arithmétique de Holyrood, mais le Parti travailliste l’a qualifié de “descente la plus humiliante depuis la dévolution” et la preuve d’un “gouvernement en effondrement”.

Iain Gray, leader travailliste à l’époque, a ajouté: “C’est la descente la plus importante et la plus humiliante depuis le début de la décentralisation. Ils n’ont vraiment aucune de leurs politiques importantes qu’ils ont prises pour l’électorat. C’est un gouvernement en effondrement.”

Les libéraux démocrates qui étaient en faveur d’un impôt sur le revenu local, mais veulent que les conseils individuels puissent fixer leurs propres taux, ont été scandalisés par le changement. Le porte-parole des Finances, Jeremy Purvis, a déclaré: “Il s’agit d’une trahison flagrante des personnes qui ont voté pour le SNP.”

Mais Annabel Goldie, chef conservatrice, a déclaré: “Nous sommes soulagés que le gouvernement SNP ait enfin vu du sens, se soit rendu compte qu’il avait perdu l’argumentation et abandonné cette taxe sur le travail.”

LIRE LA SUITE: Le plan européen de Sturgeon a été détruit car 60% des exportations avec le Royaume-Uni

Le SNP a également renié un autre engagement de 2007 – «vider la dette» des étudiants qui vont à l’université «en remboursant les prêts annuels, en réintroduisant des subventions au lieu de prêts et en supprimant les frais de dotation des diplômés».

Cependant, Mme Sturgeon et ses collègues du SNP ont supervisé une augmentation de l’endettement étudiant global en Écosse.

Au cours de l’année écoulée, la Student Awards Agency Scotland a accordé plus de 500 millions de livres sterling de prêts, contre 187 millions de livres sterling l’année suivant la victoire du SNP en 2007.

L’ampleur de la dette étudiante s’élève désormais à plus de 5 milliards de livres sterling, soit l’équivalent d’environ un sixième de l’ensemble des dépenses du gouvernement écossais pendant un an.

L’ancien dirigeant travailliste écossais Richard Leonard en a fait rage en janvier 2020.

NE MANQUEZ PAS

La fureur du SNP alors que la “ guerre ouverte ” de Salmond contre le parti “ endommage ” l’esturgeon [INSIGHT]

Sturgeon condamné pour la dispute d’Alex Salmond: «Les griffes étaient sorties! [ANALYSIS]

L’esturgeon comparé au dictateur biélorusse par un initié du SNP [INSIGHT]

Il a déclaré: «Nous savons que ce sont les étudiants des familles les plus pauvres qui sont obligés d’emprunter le plus.

«Premier ministre, admettrez-vous simplement que le SNP a induit les étudiants en erreur et vous excuserez-vous?

«Combien de générations d’étudiants écossais doivent-ils fréquenter l’université avant que ce gouvernement ne tienne une promesse de soutien à la vie étudiante?»

Le Premier ministre a nié l’allégation selon laquelle les prêts étudiants pèsent sur les étudiants de la classe ouvrière, affirmant que les chiffres de la dette en Écosse sont «nettement inférieurs» à ceux d’autres régions de Grande-Bretagne.

Il est vrai que, alors que la dette étudiante de l’Écosse a grimpé en flèche ces dernières années, les diplômés au nord de la frontière contractent en moyenne trois fois moins de dettes étudiantes que leurs homologues anglais.

Cela a été souligné dans les chiffres publiés par la Student Loans Company (SLC) au début du mois.

Ils ont révélé que les diplômés en Écosse quittent en moyenne l’université avec 13 890 £ de dettes provenant de prêts.

Les étudiants au Pays de Galles ont une dette moyenne de 24 960 £ et les étudiants qui étudiaient dans des universités anglaises doivent rembourser en moyenne 40 280 £ de dette étudiante.