L’Écosse « pire » avec l’indépendance, selon Alister Jack

Dans un discours prononcé demain lors de la conférence du parti conservateur écossais, M. Jack critiquera la position du SNP sur l’indépendance écossaise. Il attaquera également le gouvernement SNP pour sa position négative à l’égard de l’investissement supplémentaire et de l’aide du gouvernement britannique en raison de la pandémie de coronavirus.

«À maintes reprises, le SNP a raconté des histoires de fées tout en jouant vite et librement avec les règles, mettant en péril les fondements mêmes du règlement sur la décentralisation.

Une enquête de Savnata ComRes commandée par le Daily Express plus tôt cette semaine a montré que 51% des Écossais étaient opposés à la rupture avec le Royaume-Uni.

Les derniers sondages suggèrent que le soutien au SNP diminue avec les conservateurs à la deuxième place avec 23% du vote de la circonscription et 24% du vote régional.

M. Jack fera également l’éloge du chef conservateur écossais Douglas Ross, soulignant qu’il tient le SNP responsable pendant une période de dispute entre Nicola Sturgeon et l’ancien dirigeant du SNP Alex Salmond.

Le député de Dumfries et Galloway louera également le rôle des forces armées et du personnel du NHS pour la rapidité des vaccinations en disant: «avec des milliers de travailleurs et de bénévoles clés, ils sont vraiment les meilleurs des Britanniques.»

Il a ajouté: «Le Royaume-Uni a un programme de vaccination contre le COVID-19 qui fait l’envie du monde.

«En Écosse, des millions de doses de vaccin Valneva sortent de la chaîne de production d’une usine de haute technologie à Livingston, prêtes à être approuvées.

«Les groupes clés ont reçu la priorité pour les premières injections et maintenant nous avançons à un rythme tel que nous espérons que chaque adulte du pays aura reçu au moins une dose initiale de vaccin d’ici la fin juillet».

S’adressant à la secrétaire écossaise aux finances Kate Forbes, M. Jack soulignera également l’importance du soutien du gouvernement britannique pour la reprise économique en Écosse.

