Il y a un peu plus d’un mois, l’Écosse accueillait le sommet COP26. Mme Sturgeon a profité de cette occasion pour souligner le dévouement de l’Écosse à assurer la protection de l’environnement.

Mais de nouvelles critiques accusent le SNP de ne pas en faire assez pour maintenir l’agence gouvernementale chargée de protéger l’environnement sur la bonne voie.

Le leader du SNP a été critiqué pour ne pas avoir répondu correctement au problème des fuites d’eaux usées, l’Écosse prenant « beaucoup de retard » sur l’action menée en Angleterre.

Liam McArthur, porte-parole des libéraux-démocrates écossais pour l’urgence climatique, a déclaré que le SNP devait s’attaquer au problème et annoncer des mesures pour le contrer avant que la situation n’empire.

Il a déclaré : « Le ministre de l’Environnement [Màiri McAllan] doit dire au Parlement ce qui est fait pour nettoyer ce gâchis de fuite d’eaux usées et garder les voies navigables d’Écosse vierges. »

Cela fait suite à la découverte plus tôt cette année que les eaux usées se sont déversées directement dans les rivières, les écluses et les mers d’Écosse au moins 12 000 fois en 2020.

Le chiffre réel devrait être beaucoup plus élevé, affirme l’organisation médiatique écossaise à but non lucratif The Ferret.

Le furet a obtenu des données via une demande d’accès à l’information.

On leur a dit que des eaux usées étaient déversées dans des zones, y compris des habitats d’espèces rares et certaines utilisées par les nageurs.

M. McArthur a déclaré: «Le personnel supérieur de la SEPA semble avoir hésité à examiner en bloc les licences d’exploitation de Scottish Water au cas où cela suggérerait que l’application du chien de garde n’avait pas été assez forte…

« Il était clair que la première préoccupation du chien de garde de l’environnement n’était pas la santé de nos ruisseaux, rivières et communautés, mais leur propre réputation. »

Il a également accusé le gouvernement SNP d’être « jusqu’au cou » dans des « infractions » anti-climat.

Le mois dernier, The Ferret a vu des e-mails internes du gouvernement écossais dans lesquels des responsables ont qualifié les déversements de « une révélation (pas dans le bon sens) ».

Dans un communiqué, la SEPA a reconnu qu’« il y a plus à faire ».

Il a déclaré que le changement climatique augmentait le nombre d’égouts risquant de déborder.

Et malgré les accusations de se soucier davantage de la réputation que de l’environnement, il a insisté : « Nous nous engageons à trouver les solutions les plus efficaces et durables aux débordements d’égouts unitaires.

« Nous travaillerons avec le gouvernement écossais, Scottish Water, les fiducies fluviales, les conseils et les communautés pour adopter une nouvelle approche de la gestion des précipitations, réduire les risques d’inondation et minimiser les débordements d’égouts et les déchets afin d’améliorer davantage nos environnements aquatiques urbains. »

M. McArthur a pris la parole avant une déclaration du gouvernement écossais à Holyrood sur les informations faisant état de milliers de déversements d’eaux usées.

Le gouvernement écossais a été approché pour commentaires.