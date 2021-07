Nouvelles du SNP: Le personnel du NHS qui travaille dur est forcé par le SNP au sud de la frontière | Politique | Nouvelles

Selon les plans des ministres écossais, certains membres du personnel du NHS écossais qui ont travaillé dur pendant la pandémie de coronavirus pourraient devoir voyager au sud de la frontière, potentiellement à des centaines de kilomètres, pour un traitement de crise de santé mentale. Le personnel devra également faire face à des frais de prescription coûteux de 9,15 £ si un traitement est nécessaire.

Les résultats frappants ont été révélés dans le cadre d’un ensemble de mesures de 8 millions de livres sterling visant à améliorer le bien-être, y compris des services dédiés au personnel de santé et des services sociaux.

Dans le cadre des mesures, annoncées par le secrétaire écossais à la Santé Humza Yousaf le mois dernier, le personnel du NHS aura également accès à une ligne d’assistance téléphonique et à des conseils en cas de crise.

Le document de politique indiquait que le personnel qui a besoin d’un traitement spécialisé tel qu’un traitement de la toxicomanie « peut impliquer de se rendre en Angleterre chez l’un des prestataires approuvés par le gouvernement ».

Annie Wells, porte-parole des conservateurs écossais en matière de santé, a déclaré que les ministres du gouvernement écossais dirigés par le SNP avaient fait preuve d’une “attitude négligente” envers le bien-être du personnel du NHS.

La liste régionale de Glasgow MSP, a ajouté: «Cette attitude négligente du SNP envers le bien-être de notre personnel du NHS est épouvantable et franchement inexcusable.

«Humza Yousaf a montré qu’il était complètement déconnecté de leurs besoins à un moment où ils devraient être la priorité absolue et il a de sérieuses questions à répondre.

«Malgré tout ce que le personnel du NHS a fait pour nous pendant la pandémie, le gouvernement SNP pense qu’il est parfaitement acceptable pour ceux qui travaillent dans le secteur d’avoir de leur poche pour des ordonnances tout en parcourant des centaines de kilomètres pour des rendez-vous.

“Le SNP doit nettoyer son acte et changer cela maintenant pas plus tard – ce n’est pas un problème sur lequel on peut tergiverser.”

En réponse, le gouvernement écossais a déclaré que les dispositions relatives à l’envoi de certains membres du personnel du NHS en Angleterre n’étaient qu’une mesure provisoire.

Un porte-parole a ajouté : « Le bien-être du personnel de santé et des services sociaux est une priorité clé, et nous nous engageons à les soutenir maintenant et à l’avenir.

“C’est pourquoi nous proposons un ensemble sans précédent de soutien au bien-être d’un montant total de 8 millions de livres sterling, qui poursuivra la ligne d’assistance nationale sur le bien-être 24h / 24 et 7j / 7, le National Wellbeing Hub et Coaching for Wellbeing, ainsi que le développement de mesures de soutien pratiques et de ressources supplémentaires pour les conseils d’administration.

« Le service de spécialiste de la main-d’œuvre est fourni numériquement à titre provisoire par le NHS Practitioner Health, tandis que le service est conçu pour s’intégrer dans le système de santé écossais.

« Il s’agit d’un service de santé mentale axé sur les soins primaires pour les professionnels de la santé et des services sociaux réglementés qui peuvent rencontrer des obstacles pour accéder à des soins confidentiels.

“Nous gardons cette disposition provisoire à l’étude pour nous assurer qu’elle est aussi accessible que possible aux professionnels de la santé et des services sociaux qui en ont besoin.”