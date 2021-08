Nouvelles du SNP: le Trésor riposte à la dernière attaque contre l’Union ‘Total Nonsense!’ | Politique | Nouvelles

in

Le SNP a affirmé que l’indépendance de l’Écosse était «essentielle» en raison de la mauvaise gestion des conservateurs de l’économie britannique depuis leur arrivée au pouvoir en 2010. Le parti a affirmé qu’une accumulation de décisions préjudiciables à Westminster depuis 2008 avait nui à la reprise économique, y compris une décennie de conservateurs. et les coupes d’austérité du travail et le Brexit.

Les chefs du SNP ont également averti que le gouvernement britannique commettait à nouveau les mêmes erreurs lors de la reprise après COVID-19 et laissait la reprise écossaise de Covid vulnérable sous le contrôle de Westminster.

Une analyse de la Bibliothèque de la Chambre des communes, que le parti de Nicola Sturgeon a soulignée, a déclaré que le Royaume-Uni avait la plus faible croissance du PIB par habitant de tous les pays du nord-ouest de l’Europe entre 2009 et 2021.

L’étude, basée sur les données du FMI, a montré que l’économie britannique n’a progressé que de 5,8% (+ 1 709 £) par rapport à d’autres voisins européens tels que la France qui a augmenté de 7,1 % (+ 2 221 £).

Alison Thewliss MP, la chancelière fantôme du SNP à Westminster, a déclaré : « Il est essentiel que l’Écosse devienne un pays indépendant, avec les pleins pouvoirs et les leviers nécessaires pour assurer une reprise forte, juste et égale de Covid.

“Une décennie de coupes d’austérité conservatrices préjudiciables, l’auto-sabotage du Brexit et une faible croissance économique ont montré qu’on ne peut pas faire confiance à Westminster pour assurer la forte reprise dont nous avons besoin.

“Sous le contrôle de Westminster, le Royaume-Uni est à la traîne depuis le krach financier de 2008, avec la reprise la plus faible de tous les pays du nord-ouest de l’Europe et la plus faible richesse par habitant.

“Les preuves montrent que les pays indépendants de la taille de l’Écosse ou moins font mieux – et avec les pleins pouvoirs de l’indépendance, l’Écosse serait en mesure de stimuler notre économie et d’assurer une reprise plus forte, au lieu d’être freinée par des décisions préjudiciables prises à Westminster.”

« Grâce à la formule de Barnett, le gouvernement britannique a également fourni au gouvernement écossais 14,5 milliards de livres sterling supplémentaires depuis le début de la pandémie. »

Le plaidoyer intervient alors que le SNP se prépare à présenter des plans pour un deuxième plan d’indépendance dans le prochain programme pour le gouvernement à Holyrood.